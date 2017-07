Contra recunoaşte: “Am avut puţină şansă”

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, a recunoscut ca formatia sa a castigat cu sansa meciul de la Ovidiu cu Viitorul in etapa a 3-a din Liga 1 Betano. “A fost un meci intens. Noi am avut primele 15 minute foarte bune, după care Viitorul a echilibrat jocul şi a avut ocazii. În repriza a doua am ştiut să suferim şi să jucăm pe contraatac. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun şi am câştigat trei puncte”, a spus Contra la Digi Sport. “Astăzi am avut puţină şansă. Sper ca la Bilbao jucătorii să nu intre cu trac pe teren. Am odihnit câţiva titulari pentru a putea avea o şansă la Bilbao. Am vrut să-l schimb pe Rivadinho la pauză, dar jocul nu mi-a permis acest lucru”, a adaugat tehnicianul dinamost. Viitorul a pierdut pe teren propriu in fata lui Dinamo, scor 0-1, in etapa a 3-a din Liga 1 Betano. Costache a marcat unicul gol al meciului in minutul 82, dupa ce a scapat pe contraatac singur cu portarul Buzbuchi.