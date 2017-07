Contra, un antrenor fericit!

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, joi seara, într-o conferință de presă, că este un antrenor fericit după egalul, 1-1, obținut pe Arena Națională cu Athletic Bilbao în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, precizând că formația sa poate produce surpriza în Spania dacă va evolua la fel ca în repriza secundă de la București.|

“Sunt un antrenor fericit, chiar dacă am început foarte prost acest meci. Am intrat cu teamă în teren. Jucătorii au avut trac pentru că jucam după 5 ani în cupele europene și întâlneam o echipă precum Athletic Bilbao. Dar după ce am primit golul ne-am dat drumul la joc, iar o dată cu intrarea lui Rivaldinho în repriza a doua, în mare parte am reușit să o dominăm pe Athletic Bilbao. Am egalat, iar apoi am mai avut un gol (n.r. — marcat de Nemec), nu știu dacă a fost sau nu valabil, însă sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, de felul în care au luptat până în ultimul minut. Asta îmi dă speranțe, pentru că dacă vom juca în retur la fel ca în repriza a doua putem produce surpriza la Bilbao”, a spus el.

Tehnicianul a adăugat că golul primit putea fi evitat, dar recunoaște că Athletic Bilbao este totuși una dintre cele mai bune echipe la fazele fixe din Spania. Cosmin Contra așteaptă ca brazilianul Rivaldinho, urmărit, joi seara, din tribune și de tatăl său, Rivaldo, să marcheze și în retur.

Antrenorul dinamoviștilor a menționat că în manșa a doua de la Bilbao jucătorii săi trebuie să îi surprindă pe spanioli și să încerce să marcheze un gol sau mai multe. Echipa de fotbal Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), partida cu formația spaniolă Athletic Bilbao, disputată, joi seara, pe Arena Națională din Capitală, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. Meciul retur se va disputa în 3 august, la Bilbao.