CSM Satu Mare s-a înscris în Liga Europei Centrale

Echipa de baschet feminin CSM SATU MARE a primit acceptul de a participa in ediţia 2017/2018 a Cupei Europei Centrale.

Astfel, Federaţia Cehă de Baschet a anunţat că în competiţie sunt înscrise 8 echipe din cinci ţări: Olimpia CSU Braşov (locul 3 în campionatul României), CSU Alba Iulia (nou-promovată în campionatul României), Handicap Brno (locul 6 în campionatul Cehiei), SBS Ostrava (locul 9 în campionatul Cehiei), JAS FBG Sosnowiec (locul 9 în campionatul Poloniei), BC Pharmaserv Marburg (locul 3 în campionatul Germaniei) şi Flying Foxes (campioana Austriei) si CSM SATU MARE (loc 7 in Liga Nationala).

Clubul nostru a trimis cererea de inscriere si urmeaza ca în scurt timp Federaţia Cehă de Baschet să anunţe grupele şi meciurile care vor avea loc în toamnă.

CSM SATU MARE ar reveni astfel in Liga Europei Centrale dupa o pauza de sase ani. Echipa noastra are in palmares o medalie de bronz in Liga Europei Centrale in editia 2011-2012.