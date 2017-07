CSM SATU MARE vrea să se bată iar pentru medalii în Liga Națională!

Cu două luni înaintea primului meci oficial , conducerea CSM-ului aduce la cunostinta iubitorilor de sport din judet lotul cu care echipa de baschet se va bate pentru medalii în sezonul 2017-2018.

Chiar dacă urmează să devină mămică la finalul acestui an, Andrea Olah va rămâne alături de echipă și la dorința noului antrenor, Marius Dobă, va face parte din staff-ul tehnic alături de secundul Octavian Boian.

” Sper să pot juca după naștere și să apuc măcar meciurile din primăvară. Am mare încredere în Marius Dobă, am mai lucrat cu el la Târgoviște unde am câștigat titlul și apoi după un sezon început slab am luat bronzul. Sunt convinsă că va face o treabă excelentă aici” – Andrea Olah.

Antrenorii Marius Dobă și Octavian Boian vor veni la Satu Mare pe 20 august iar lotul se va reuni pe 1 septembrie.

În privința lotului, din vechea gardă au rămas Kristina Baltic, Andrea Olah,Alexandra Uiuiu, Renata Szmutku și Valentina Bolba. Anamaria Kadar a fost promovată de la echipa a 2-a, iar Diana Moldoveanu, o jucătoare de lot național U20, s-a întors acasă. Din păcate, Moldoveanu s-a accidentat la lot înaintea Europeanului U20 și va lipsi în prima parte a campionatului.

În privința noutăților, de la vicecampioana U Cluj Napoca au venit două dintre jucătoarele din primul 5, Andra Mandache și Taneisha Harrison.Tot de la Cluj Napoca vine și junioara Marina Sfârlea. De la campioana Sepsi Sfântu Gheorghe a revenit la Satu Mare, Andreea Pop.

Destiny Williams un pivot ce a jucat sezonul trecut în puternicul campionat din Coreea de Sud a semnat luni cugruparea noastră iar extrema naționalei Lituaniei, Marina Solopova vine și ea la CSM.

Urmează ca până luni să aflăm și numele ultimei jucătoare din lot. E vorba de un conducător de joc cu care clubul poartă negocieri.

Cât despre obiective, echipa își dorește să reintre în lupta pentru medalii atât în Liga Națională cât și în Cupa României.

În privința participării în Liga Europei Centrale se așteaptă încă o confirmare de participare din partea Federației din Cehia.

CSM Satu Mare va juca primul meci oficial pe 27 septembrie, în Cupa României, la vicecampioana U Cluj Napoca. Returul se va juca la Satu Mare pe 30 septembrie. Iar în campionat, CSM Satu Mare va debuta pe 4 octombrie acasă cu CSM Târgoviște.

Tot ca obiective, conducerea clubului își dorește ca din toamnă meciurile echipei să fie transmise în direct pe canalul youtube de la club iar săptămânal vor fi transmise pe pagina de facebook principalele evenimente de la echipă. Se încearcă aducerea unei tribune mobile la sală, o tribună care va fi amplasată mai întâi la Turneul satelit CEV de beachvolley ce va avea loc la Satu Mare între 21-24 septembrie. Unde le vom avea printre favorite pe fetele de la CSM Satu Mare, Beata Vaida și Adriana Matei. De asemenea nu sunt neglijate nici acțiunile de promovare, materialele promoționale și colaborarea cu Academiile de baschet din Satu Mare. Iar portile echipei de prima liga raman deschise pentru tinerele jucatoare de la LPS Satu Mare cu care se va continua colaborarea in eventualitatea formarii echipei satelit a CSM.