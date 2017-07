CSM Satu Mare vs. CSM Târgoviște în prima etapă a Ligii Naționale

CSM Satu Mare va întâlni în runda inaugurală pe CSM Târgoviște , pe 4 octombrie în sala LPS Ecaterina Both. Cele două echipe s-au întâlnit și în play off-ul ediției trecute de campionat iar atunci echipa din Târgoviște s-a impus în decisiv la Satu Mare și a intrat în semifinale.

În etapa a 2-a sătmărencele se deplasează la Galați iar în etapa a 3-a vor juca acasă cu nou promovata din Alba Iulia.

Derby-ul cu ICIM ARAD e programat în runda a 6-a în vreme ce meciul cu campioana SEPSI se va disputa în etapa a 11-a , ultima a turului.

Oficialii CSM-ului speră ca până pe 20 iulie să definitiveze lotul de jucătoare iar pregătirea pentru noul sezon va începe la sfârșitul lunii august.

Formatul Cupei Romaniei Feminin editia 2017-2018 va fi aprobat in sedinta Consiliului Director din data de 14.07.2017.

Tragerea la sorti a jocurilor din cadrul Cupei Romaniei Feminin se va efectua la Oradea in data de 14.07.2017.

In functie de calendarul Cupei Romaniei vor fi stabilite si datele etapelor din cadrul LNBF editia 2017-2018

Iată programul turului pentru CSM Satu Mare:

Etapa 1: CSM Satu Mare- CSM Târgoviște

Etapa 2: Phoenix Galați- CSM SATU MARE

Etapa 3: CSM Satu Mare- CSU Alba iulia

Etapa 4: SCM Timișoara- CSM Satu Mare

Etapa 5: CSM Satu Mare- Olimpia Brașov

Etapa 6: BC U Goldiș ICIM Arad- CSM Satu Mare

Etapa 7: CSM Satu Mare- Poli Iași

Etapa 8: BCT Alexandria- CSM Satu Mare

Etapa 9: CSM Satu Mare- U Cluj Napoca

Etapa 10: Sirius Tg Mureș- CSM Satu Mare

Etapa 11: CSM Satu Mare- SEPSI Sfântu Gheorghe