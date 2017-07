Cum sa pregatesti solul pentru cultivarea plantelor

Dupa cum spunea un mare gradinar si iubitor de plante, “Prin pregatirea corecta a solului nu ajuti doar viata plantelor sa fie mai sanatoasa, ci iti imbunatatesti si sanatatea proprie”. Daca solul este bine pregatit pentru plantare, vom realiza ca nu mai este necesar sa folosim diferite ingrasaminte sau pesticide. Prin urmare un sol fara pesticide va reda plante sanatoase atat de benefice organismului uman. Pamantul nostru este bogat in humus rezultat din descompunerea plantelor moarte. Un sol organic si sanatos trebuie sa fie moale si pufos, ce permite accesul oxigenului necesar plantelor. In functie de suprafata ce trebuie lucrata puteti folosi diferite unelte de mana, acestea fiind obositoare si greu de folosit pentru corpul uman. De aceea pentru a va usura munca, va recomandam sa folositi unele mecanizate cum ar fi motocultoarele sau motosapele. Sunt usor de folosit in special la suprafete mai mari. Acestea se impart in mai multe categorii, dar mai multe detalii gasiti pe site-ul de specialitate Cultivi.ro.

Cum sa determinati calitatea solului?

Exista 17 elemente necesare dezvoltarii plantelor dar cele mai importante sunt azotul, fosforul si potasiul. Sunt cunoscute ca fiind elemente primare, deoarece plantele le consuma in cantitati importante. Elementele secundare sunt calciu, magneziu si sulful, si acestea fiind foarte importante in cresterea plantelor.

Testarea

Pentru a ne da seama ce elemente lipsesc din compozitia unui sol, putem folosi anumite teste ce determina calitatea acestuia. De obicei acestea masoara nivelul ph-ului, magneziul, fosforul, calciul, potasiul si cateodata azotul din sol.

Cantitatea de aer

La fel ca si oamenii, plantele au nevoie de aer pentru a supravietui atat la suprafata solului cat si in interiorul acestuia. Aerul din sol contine azot ce poate fi folosit de plante, dar este si esential pentru supravietuirea oraganismelor de care plantele beneficiaza.

Un sol bine afanat, pufos si moale obtinut folosind motocultoarele sau motosapele ofera suficient spatiu pentru a retine aerul necesar plantelor. Un sol cleios si dens contine putin aer fiind astfel mai putin calitativ.

Apa

La fel de importanta ca aerul, apa este vitala pentru dezvoltarea plantelor si microorganismelor din sol. Cantitatea nu trebuie sa fie nici prea mica dar nici prea mare. Un sol sanatos trebuie sa contina circa 25% apa. El nu trebuie sa fie nici prea nisipos deoarece apa se va scurge prea repede si plantele nu consuma cantitatea necesara, dar nici prea cleios pentru ca apa va sta la suprafata si nu va permite absorbtia ei de catre radacinile plantelor. Solul trebuie sa aiba o consistenta buna pentru ca apa sa ajunga in mod corect.

Folositi ingrasaminte naturale

Adaugand compost va imbunatati semnificativ calitatea solului. Acest lucru este valabil mai ales la solurile cleioase si dense, care amestecate cu compost va mari exponential nivelul nutrientilor. Compostul tine particulele solului legate si ajuta la retinerea umezelii. Absorb si retin nutrienti necesari plantelor dar in acelasi timp sunt si sursa de hrana pentru microorganismele existente in sol.