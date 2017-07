Din Satu Mare, în Statele Unite și Dubai

Bianca Marciuc sau DJ Bia, așa cum este cunoscută internațional, a debutat în Los Angeles și a progresat rapid, fiind Guest Star în locații recunoscute la nivel mondial precum Pour Vous sau Viper Room.

În prezent, ea performează ca DJ în cinci rezidențe din Dubai, câteva dintre ele fiind The Hilton Double Tree, Cuba Bar sau Bliss Lounge – toate locații luxuriante. Cu siguranță sunt tineri din Satu Mare care urmăresc acest material și se întreabă care e rețeta pentru “a sări atât de sus”. DJ Bia a venit în studiourile Nord Vest TV să împărtășească în exclusivitate, rețeta ei proprie pentru succes. Pe lângă începuturile care pot fi dificile, în lumea DJ-ilor e cu siguranță o raritate să fii femeie, ceea ce aduce un plus de provocare. Dacă ar fi să ofere un sfat celor care țintesc sus în viață, DJ Bia este de părere că, indiferent de planul pe care orice om îl are, esențial este să nu renunțe niciodată la viziunea proprie și să facă din posibilele respingeri întâlnite în drumul spre succes – cele mai constructive oportunități de evoluție.