Dublă Budescu

Steaua a castigat fara drept de apel, scor 3-0, amicalul contra belgienilor de la Waasland-Beveren, meci in care Constantin Budescu si-a aratat clasa marcand o dubla.

Mijlocasul ofensiv venit in aceasta vara de la Astra Giurgiu a inscris doua goluri spectaculoase in minutele 28 si 72, si a creat alte cateva faze de mare efect inclusiv o bara transversala in prima repriza, anunta pagina de Facebook a Stelei.

De Amorim a marcat si el in minutul 51 profitand de o minge trimisa initala de Tanase si respinsa in fata de portarul advers.

Portarul Florin Nita a avut o evolutie solida, salvandu-si echipa in cateva situatii dificile in prima parte a jocului. De asemenea a impresionat si Grecu, proaspatul jucator al Stelei pasand decisiv la primul gol al lui Budescu si avand o evolutie convingatoare.

Nicolae Dica a inceput partida cu urmatoarea formula de echipa: Nita – Enache, Larie, Balasa, Momcilovic – Pintilii (cpt), Teixeira – Grecu, Budescu, De Amorim – Gnohere.

Dupa pauza au mai intrat pe teren Stancioiu, Junior Morais, Tanase, Ovidiu Popescu, Mihalcea, Achim, Man, Jakolis, Pleasca, Tudorie si Filip.

Ultima partida de verificare a Stelei va avea loc vineri seara, incepand cu ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), impotriva belgienilor de la KV Oostende.