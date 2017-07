Fotbal / Liga a 2-a cu 19 echipe?

Marcel Ghergu, presedintele formatiei Chindia Targoviste si noul reprezentant al Ligii a II-a in Comitetul Executiv al FRF, a vorbit la Sport Total FM, despre noua postura in care se afla.

„Este o postura onoranta, ma onoreaza acest vot pe care mi l-au dat colegii de la Liga a II-a. Este o mare responsabilitate fata de Liga a II-a si fata de fotbalul romanesc.

La acest moment, Foresta Suceava, din cate stiu, nici nu s-a reunit. Mi-as dori din suflet sa isi rezolve problemele si sa faca fata, dar mi-e tare greu sa cred ca va reusi. Metalul Resita cred ca va ramane in Liga a II-a. Cel putin in acest moment vom continua cu 19 echipe, daca nu cu 20 in cazul in care va continua si Foresta.

In primul rand, ar trebui sa ne bucure faptul ca vom fi televizati si vom fi vizibili. Ne-am bucura cu totii sa fie o suma mai mare, dar se pare ca suma va fi cu 10-15% mai mare decat anul trecut.

Dupa parerea mea, toate partidele vor fi atractive. Din ce vad ca vine din urma de la Liga a III-a, campionatul viitor va arata mult mai bine decat acesta, dar speram ca si acesta sa fie atractiv.

La Targoviste e interes mare pentru performanta. Lumea este dornica de Liga I. Ne dorim sa obtinem rezultate bune si sa promovam. Nu ne-am propus acest lucru, dar daca se va putea va fi extraordinar pentru judetul nostru. Ne dorim cu totii sa castigam primul joc, sa incepem bine si vom vedea ce se va intampla”, a declarat Marcel Ghergu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.