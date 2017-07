FOTO. Lista formațiilor care vor concerta la Satu Mare de Zilelor Maghiare Partium

A mai rămas doar o lună până la debutul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Maghiare Partium. Planifică-ți concediul astfel încât să fii acasă în perioada 20-27 august pentru că, și în acest an la Zilele Maghiare Partium te așteaptă o săptămână plină cu diverse evenimente culturale și de divertisment. Destinde-te în cadrul celui mai prestigios eveniment al anului care îți aduce peste 150 de activități și concerte și pe cei mai de seamă reprezentanți ai vieții muzicale maghiare.

Melodiile lor reamintesc atmosfera Budapestei de odinioară. Recunoscuți pe plan mondial, concertul formației Bohém Ragtime Jazz Band deschide cea de-a XVI-a ediție a Zilelor Maghiare Partium în 20 august începând cu ora 21.00, pe scena Farma Center, amplasată pe strada 1 Decembrie. Formația va prezenta în fața sătmărenilor cele mai cunoscute melodii jazz ale New Orleansului anilor 20’ și 30’. Membrii formației vin în fața publicului sătmărean cu peste 20 de instrumente muzicale.

În cea de-a doua zi a seriei de evenimente, respectiv 21 august, va evolua pe scena din aceeași locație o altă trupă plină de haz formată și ea din opt membrii, „opt masculi”, adică, în spaniolă Ocho Macho. Reprezentațiile lor se prezintă ca o îmbinare între stilurile reggae, ska, punk și latino. Concertul este programat de la ora 21.00 și garatăm că va plăcea tuturor! *Formația folosește intenționat ortgrafia greșită, corect ar fi ocho machos.

Unul dintre cei mai populari interpreți sătmăreni care a evoluat cu mare succes chiar și la Scala din Milano și care a avut ocazia să învețe de la marele maestru Andrea Bocelli va oferi clipe de neuitat pe data de 22 august începând cu ora 21.00 pe scena Farma Center amplasată pe strada 1 Decembrie. Nagy Norbert va prezenta publicului o culegere de operă, operetă și muzică simfonică selectată astfel încât să fie pe placul tuturor, indiferent de vârstă. Pe lângă acestea, cunoscutul tenor va evolua împreună cu cel mai talentat elev al său, căci, la începutul lunii august lansează un curs la care au început deja înscrierile.

Dacă am ajuns la curiozități muzicale, organizatorii celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Maghiare Partium nu vor dezamăgi pe nimeni, căci concertul formației Balkán Fanatik va veni în oraș pe data de 23 august. Deasemenea, membrii formației fondate în 2002 vor concerta pe scena Farma Center.

Cel mai așteptat concert al ediției din acest an a Zilelor Maghiare Partium este cel al formației Children of Distancé. Formația hip-hop-electronică-worldmusic alcătuită din Yorgos și Lepe forțează granițele dintre diferitele genuri și stiluri și evoluează împreună cu numeroși interpreți. După obținerea mai multor premii și aprecieri, formația se mândrește cu milioane de vizionări pe Youtube și cu un grup de fani de peste jumătate de milion pe Facebook. Concertul lor va avea loc pe 24 august, începând cu ora 21.00, pe scena amplasată pe strada 1 Decembrie.

Rimele și muzica bună va fi continuată de prezența specială a lui Geszti Péter cu concertul Létvágy pe data de 25 august, programat pe scena Tarr Beton, amplasată în Centrul Nou al orașului, începând cu ora 20.00. După Rapülők, Jazz+Az și Gringo Sztár, Geszti Péter a lansat un nou proiect muzical numit GESZTI. „Cuprinde tot ceea ce mă definește, este în același timp, retro, dar și foarte actual. Este atât de actual, pe cât te simți tânăr” – a declarat Geszti Péter.

După marele concert, începând cu ora 22.00, pe scena amplasată în Grădina Romei, toți cei interesați, pot particpa la concertul formației Retromania.

Sâmbătă, fanii muzicii rock vor putea participa în acest an la concertele formațiilor Pokolgép, respectiv Knock-out, din Cluj-Napoca. Concertul va începe la ora 18.00 la scena mare din Grădina Romei. Tot în această categorie se înscrie concertul Ed Philips and the Memphis Patrol, programat în aceeași seară. Va fi o petrecere pe cinste!

Dacă formația Republic ar concerta săptămânal la Satu Mare ar fi asigurată chiar și atunci casa închisă. Motivul este foarte simplu: nu există nicio altă formație maghiară care să aibă un număr atât de mare de melodii cunscute și care să fie îndrăgită de toate generațiile. După moartea liderului Bódi László „Cipő”, formația și-a căutat, o perioadă, drumul pe care trebuie să-l urmeze, însă s-au regăsit pe sine și își cântă propriile melodii în cadrul unor concerte, de fiecare dată, fermecătoare. Una dintre cele mai populare formații din Ungaria va evolua pe data de 27 august începând cu ora 18.00, pe scena amplasată în Grădina Romei. Ce-a de-a 16-a ediție a Zilelor Maghiare Partium urmează să fie încheiată pe scena Tarr Beton de pe Piața 25 Octombrie cu reprezentația muzicală a legendarei formații Omega care este programat de la ora 21.00.

Ca în fiecare an, organizatorii urmăresc și de data aceasta, îmbunătățirea nivelului calitativ al evenimentului: reprezentanții muzicale de calitate, ofertă culinară variată și ambianță plăcută în cele opt zile ale celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Maghiare Partium care se va desfășura în perioada 20-27 august!