FOTOGALERIE. Nu-l lăsa pe Soros să râdă la urmă. Campanie agresivă în Ungaria

Ce se intampla in aceste zile in Ungaria este inspaimantator, dar, deloc surprinzator daca ne uitam la actiunile lui Viktor Orban de pana acum si la inactiunile #UE in tot acest timp. Dar sa revenim la momentul actual.

Tara este sub asediul unei campanii outdoor care-l are in prim-plan pe George Soros. Mii de bannere, postere, imagini pe autostrada, autobuze, statii, imobile poarta un singur mesaj obsesiv ” Nu-l lasa pe Soros sa rada la urma”.

Toata campania este platita si asumatata ca atare de guvernul Orban. Aproape 19 milioane de euro au cheltuit autoritatile pana acum, din taxele si impozitele cetatenilor unguri.

Cel mai probabil nu se vor opri aici. Ungaria, prin liderii ei, si-a identificat dusmanul suprastatal si acum il exploateaza ca atare in beneficiul unei politici care nu mai are de mult de-a face cu democratia.

Genul acesta de actiune naste deja reactii ingrijoratoare. Trezeste un puternic val antisemit. Pe unele afise au inceput sa apara comentarii care amintesc de anii premergatori Holocaustului. Tocmai din acest motiv, ambasadorul Israelului la Budapesta a condamnat imediat campania lui Orban si a solicitat indepartarea imaginilor cu Soros, dar, in mod bizar, a fost apostrofat de premierul Israelului,

Beniamin Netanyahu, care, ca si Orban, vede in Soros un inamic, atat in plan personal cat si in ceea ce priveste politicile sale.