Germania a castigat, în premieră, Cupa Confederatiilor

Echipa Germaniei si-a adjudecat trofeul la Cupa Confederatiilor dupa o victorie la limita in finala cu Chile.

Unicul gol al meciului desfasurat la Sankt Petersburg a fost marcat de Lars Stindl in minutul 20 dupa o eroare majora comisa de Marcelo Diaz.

Arturo Vidal si Angelo Sagal au trecut pe langa egalare ambii cu suturi peste poarta.

Germania confirma generatiile formidabile pe care le are in fotbalul mondial actual, cucerind al treilea trofeu major in trei ani, dupa Cupa Mondiala (2014) si Campionatul European sub 21 ani chiar in aceasta vara.

Victoria, prima la Cupa Confederatiilor a fost obtinuta in conditiile in care jucatori consacrati precum Manuel Neuer, Mesut Ozil, Toni Kroos sau Thomas Muller au fost lasati acasa, cu alte cuvinte menajati, pentru Cupa Mondiala din 2018.

Portugalia a obtinut locul trei dupa o victorie in prelungiri adusa de Adrien Silva contra Mexicului, scor 1-1.

Mexicanii trecusera in avantaj prin autogolul lui Neto, insa Pepe a trimis meciul in prelungiri cu un gol la una dintre ultimele actiuni.