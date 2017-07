Halep: “Nu mă mai gândesc la primul loc”

Calificata in turul 3 la Wimbledon dupa un meci mai greu decat il arata scorul de la final, Simona Halep spune ca nu se gandeste la primul loc in clasamentul mondial. “Momentan sunt departe de primul loc in clasamentul WTA. Nu ma gandesc la acest lucru. Am avut o sansa in finala de la Roland Garros, dar am ratat-o. Nu ma mai gandesc la asta si vreau doar sa castig fiecare meci pe care il voi juca aici”, a spus Halep dupa victoria obtinuta in fata braziliencei Beatrice Haddad Maia. Simona Halep joaca in turul 3 impotriva chinezoaicei Shuai Peng, cea care a eliminat-o pe Carla Suarez Navarro.