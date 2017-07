Hamilton câştigă la Silverstone într-o cursă dezastruoasă pentru Vettel

Dubla lovitura pentru Lewis Hamilton in Marele Premiu de casa de la Silverstone. Pe langa victoria obtinuta de o maniera categorica, britanicul de la Mercedes a profitat de problemele lui Sebastian Vettel din ultimele tururi si a recuperat nu mai putin de 19 puncte din ecartul de 20 care ii separa pe cei doi la inceputul cursei.

Hamilton practic a avut cursa lui separata de restul competitorilor. Plecat din pole position, Hamilton s-a distantat de urmaritori inca de la start si nu avea sa mai cedeze prima pozitie pana la final.

Cu exceptia neutralizarii din primul tur cauzata de accidentul celor doi piloti Toro Rosso, cursa de la Silverstone a fost una fara evenimente majore, cu un Hamilton lider detasat.

Al noualea pe grila de start, Valtteri Bottas a reusit o cursa formidabila de revenire. Singurul pilot din topul zece care a ales varianta de pneuri soft la start, Bottas a incheiat pe un neverosimil loc doi, dupa ce in ultimele tururi l-a ridiculizat practic pe Vettel.

Inca lider al campionatului pentru un singur punct dupa cursa de cosmar din Marea Britanie, Vettel a incheiat pe sapte dupa o pana de cauciuc pe stanga fata suferita in chiar penultimul tur.

Cu doar un tur inainte celalalt pilot Ferrari, Kimi Raikkonen, fusese obligat sa intre la boxe cu aceeasi problema, astfel ca Scuderia a incheiat in genunchi acest Grand Prix.

Locul trei in cele din urma pentru Raikkonen, insa acesta nu indulceste cu nimic amaraciunea unei curse in care Ferrari a fost depasita la toate capitolele de Mercedes.

In aceste conditii devine doar o chestiune de timp pana cand Hamilton va reveni la conducerea campionatului, in timp ce la constructori gruparea germana pare deja scapata in castigatoare.