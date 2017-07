Karateka de la Sakura la un stagiu de pregătire pe litoral

Ca si anul trecut, si in acest an karateka de la A. C. S. Sakura Carei au participat la stagiu de pregătire organizat pe Litoral, in statiunea Jupiter,in perioada 26 iunie-1 iulie. La stagiu au participat 100 de sportivi din toată tara din cadrul departamentului SKDUN al Federației Romane de Arte Martiale . Antrenamentele au fost conduse de Shihan Aurel Patru, antrenorul lotului național de karate SKDUN, președintele SKDUN la nivel mondial.

Sportivii care au luat parte:Knecht Vivien, Ruje Antonio, Medvei Edvin, Knecht Patrik, Tempfli Ákos, Varga Máté, Varga Chris, Pomian Mirela , Csizmár Nándor, Markus Csongor, Simonka Rájmond, Sepler Márk, Potrovita Sergiu, Molnar Patric,insotiti de antrenorii lor, Gheorghe Daraban si Engber Ingrid. Acest stagiu are o atmosfera deosebita, antrenamente la ora 7 dimineata pe malul Marii Negre,relaxare si joaca pe plaja, se leaga prietenii noi intre sportivii de la diferite cluburi, si in ultima seara petrecerea de adio, unde se distreaza impreuna copii, antrenorii, însoțitorii la o terasa placuta.

Pentru doi karateka de la clubul careian, stagiul a avut o importanta deosebita . Ruje Antonio si Knecht Patrik au dat examen pentru obtinerea gradului de 1 Dan, centura neagra. Comisia condusa de Shihan Aurel Patru a considerat ca sunt pregătiți pentru obținerea centurii negre, asadar A. C. S. Sakura Carei pe lângă Knecht Vivien, Mates Serban, Medvei Edvin s-a îmbogățit cu inca doi sportivi de centuri negre.

Clubul multumeste părinților pentru sustinere si încredere, si firmei S. C. Blandory pentru transport.

Antrenamentele continua in toata luna iulie, iar la sfârșitul lunii centurile negre vor lua parte la un stagiu la Poiana Pinului, unde vor avea si cursuri teoretice pe langa antrenamente.