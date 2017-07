Liga a 2-a / Muntean, mai aproape de ASA Târgu Mureș

Pus pe liber la finalul săptămânii trecute de UTA,satmareanul Dumitru Muntean (27 de ani) nu duce lipsă de oferte şi e pe luptul de a semna cu una dintre contracandidatele la promovare ale echipei arădene. Fundaş sau mijlocaş, sătmăreanul e tentat de oferta primită de la ASA Târgu Mureş.

„Probabil, voi juca la Târgu Mureş din sezonul viitor. Am avut oferte şi de la alte formaţii, dar proiectul celor de la ASA mi se pare cel mai solid. Chiar dacă am petrecut doar o jumătate de an la UTA, m-am simţit bine, nu am de făcut reproşuri nimănui. Pe undeva, era de aşteptat să se renunţe la mine, căci aşteptările tuturor erau mai mari în ceea ce mă priveşte. Nu o să am ambiţii suplimentare dacă o voi reîntâlni pe UTA din postura adversarului, poate chiar vom promova împreună”, a declarat, pentru Sport Arad, polivalentul fotbalist.

Dumitru Muntean s-a aflat dintre cei opt jucători la care clubul UTA a anunţat zilele trecute că nu îi mai vrea în lot pentru noul sezon. Ceilalţi sunt Marius Chindriş, Dumitru Copil, Alin Gligor, Bogdan Miron, Gianmarco Piccioni, Robert Vîlceanu şi Michel Vlad.

Muntean a fost adus în iarnă de la Olimpia, acolo unde era cel mai bun jucător, fiind golgheter (8 goluri în 19 meciuri), în ciuda poziţiei sale defensive din teren. La UTA nu a primit prea multe şanse şi a evoluat în doar 12 partide, dintre care în doar 8 ca titular şi nu a marcat niciun gol.|

Muntean ar mai fi dorit de Olimpia, Poli Timisoara si Luceafarul Oradea.Tot la ASA Târgu Mureș e pe cale să ajungă și un alt fost olimpist, fundașul Valter Heil.