LPF: “Nu schimbăm sistemul competiţional”

LPF a sustinut, miercuri, o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului de parteneriat cu Betano, iar presedintele Gino Iorgulescu a vorbit si despre posibilitatea schimbarii sistemului competitional.

“Din punctul nostru de vedere nu sunt sanse sa vedem o schimbare a structurii campionatului, dar mai sunt probleme neprevazute care pot aparea in aceasta editie de campionat. Sunt cluburi care cu greu au terminat ultimele sezoane. Sper sa mergem in continuare pe aceeasi organizare pe care am implementat-o si sa nu avem motive pentru a schimba sistemul competitional. Anul trecut a fost un campionat foarte disputat pana la ultima etapa”, a spus Iorgulescu.

“Am renuntat la vechiul contract pentru ca Orange a dorit sa diminueze contractul. Au spus ca nu pot da mai mult de 250.000 de euro”, a adaugat presedintele LPF.

Parteneriat cu liga spaniola

In cadrul conferintei de la LPF s-a vorbit si despre semnarea unui parteneriat intre Liga 1 si prima liga spaniola. Este vorba de un schimb de experienta intre cluburile din Liga 1 si cele din prima liga spaniola pe partea de marketing, organizare etc.