Mani Gyenes, lider în Campionatul de enduro al Ungariei

Sătmăreanul Mani Gyenes a participat în week-end la Polomka în Slovacia la cea de a treia etapă a Campionatului Ungariei de enduro. Mani s-a impus în ambele zile și a terminat pe primul loc. De altfel cu o etapă înaintea finalului ediției 2017 a Campionatului Ungariei, Gyenes conduce în clasamentul general cu un avans de 18 puncte.

”Weekend-ul trecut am avut a 3-a etapa de enduro din campionatul Ungariei care s-a tinut in Slovacia la Polomka.Sambata am avut o zi de ploaie cu un traseu destul de greu si timpii de etapa foarte stransi. Pe duminica s-a uscat si traseul si s-au mai largit si timpii de etapa asa ca am avut o zi mai lejera. Am reusit sa castig ambele zile asa ca inaintea ultimei etape care va fi la Tokod in septembrie conduc campionatul cu 18 puncte”, a punctat Gyenes pe pagina personală de facebook.

Gyenes se pregătește acum de o nouă participare la Red Bull Romaniacs, competiție ce va avea loc la Sibiu în această lună.