MedievArtFest Ardud, ediția cu numărul 6

MedievArtFest Ardud se află la cea de-a VI-a ediție și va reuni 15 ordine cavalerești. Tema din acest an a evenimentului este „Hronicarul pelerin și povestea cavalerilor templieri în Cetatea Ardud”.

Un festival cu tradiție

MedievArtFest Ardud este un eveniment așteptat de către cetățenii orașului Ardud și ai județului Satu Mare deopotrivă. În fiecare an, atmosfera este una deosebită, iar faptul că se recreează o lume apusă pentru câteva zile este un deliciu pentru toți cei pasionați de timpurile revolute și istorie în general.

“Toate impresiile pe care le culeg pe parcursul unui an, după desfășurarea festivalului în sine, sunt pozitive. Lumea se simte bine, trăiește acea atmosferă aparte care este creată de acest eveniment deja longeviv.” – a spus primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma.

Trei zile de manifestări

MedievArtFest Ardud va abunda în momente artistice de calitate și nu numai. “Festivalul începe vineri, 21 iulie. Sunt trei zile de festival. Vor fi două momente oficiale, dacă aș putea să le numesc așa: deschiderea festivalului, vineri la ora 17:00 la Primărie (în sala de conferințe, unde va fi creat un moment artistic mai deosebit, și anume semnarea hrisoavelor de bună pace cu municipiul Deva, cu care ne înfrățim din punct de vedere cultural-artistic în acest an) și parada medievală până la cetate unde va fi, de asemenea, un moment de deschidere.” – a declarat primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma.

Va concerta trupa Bucovina

La Ardud, acest eveniment reușește în fiecare an să impresioneze prin înalta ținută și chiar premiere. Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, a explicat că “O altă tradiție, i-am putea spune deja, este parada medievală principală, când vor defila cavaleri și domnițe pe jos sau călare, cu trăsuri. La Cetate se vor desfășura toate spectacolele pregătite pentru ediția din acest an. Sâmbătă vor evolua formații, trupe de muzică medievală, iar o noutate absolută este prestația formației Bucovina din Iași – o veste excelentă mai ales pentru iubitorii de rock – niște artiști foarte apreciați atât național, cât și internațional.” De asemenea, evenimentul are și o componentă științifică. “Simpozionul de istorie va avea loc sâmbătă de la ora 14, care, la fel ca festivalul, se află la a VI-a ediție. În cadrul simpozionului, istorici și oameni de cultură vor scoate la lumină fapte deosebite din istoria atât de bogată a acestei zone.” – a relatat pentru GNV primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma.

MedievArtFest Ardud are ca invitați, alături de Garda Cetății Deva – Ordinul Cavalerilor Lup, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Scutierii de Muhlbach, Garda de Mureș, Străjerii Cetății Neamțu, Lăncierii Cetății Ardud, Stegarii ArtGotica Sibiu, Stegarii de Mureș, Terra Alba, Nomen est Omen, Corbu și Zburătorii, Bucovina și Lupii de Foc.