Muică, vine Milan în Bănie

Echipa CS Universitatea Craiova va întâlni formația italiană AC Milan în turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, conform tragerii la sorți care a avut loc vineri, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția).

FC Dinamo București va avea o misiune la fel de dificilă, urmând să joace împotriva echipei spaniole Athletic Bilbao, în aceeași fază a celei de-a doua competiții continentale intercluburi.

Astra Giurgiu, a treia reprezentantă a țării noastre în actuala ediție a Europa League, urmează să întâlnească, la rândul ei, formația ucraineană FC Oleksandria, în cazul în care va reuși să treacă de turul al doilea preliminar al Europa League.

Joi seara, Astra a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația azeră Zira FK, meciul retur fiind programat săptămâna viitoare, la Baku.

Meciurile din turul 3 preliminar al Europa League se vor disputa pe 27 iulie — turul și 3 august — returul.

Contra: “Sper sa producem surpriza cu Bilbao”

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, a comentat tragerea la sorti a meciurilor din turul 3 preliminar al Europa League si sansele pe care le are formatia din Stefan cel Mare cu bascii de la Athletic Bilbao.

“Noi si Craiova am avut ghinion. Ar fi extraordinar pentru fotbalul din Romania sa producem surpriza. Stiu ca poti face lucruri foarte mari, daca crezi. Trebuie sa avem si dramul acela de noroc al echipelor mai slab cotate”, a spus Contra la Digi Sport.

Dinamo va juca prima mansa pe teren propriu, in 27 iulie, urmand ca o saptamana mai tarziu sa se deplaseze pe noul San Mames din Bilbao pentru returul cu Athletic.

Pana la intalnirea cu Dinamo de pe Arena Nationala, Athletic Bilbao va sustine un meci amical cu Fenerbahce la Yverdon-les-Bains in Elvetia (luni, 17 iulie).

Marcel Popescu: “Ne jucam sansa cu Milan”

CS Universitatea Craiova revine in Europa si va intalni una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul continental, AC Milan, iar presedintele Marcel Popescu spune ca echipa din Banie isi va juca sansa pana la capat.

“Aparent este o tragere defavorabila, aparent. Consider ca toate echipele erau extrem de puternice. Avem un avantaj ca in Italia n-a inceput campionatul. Singurul regret este ca nu putem primi Milanul pe noul stadion. Ar fi fost o inaugurare de exceptie. Craiova se intoarce in Europa pe San Siro cu un antrenor italian provenit din Coverciano si recomandat de marele Sacchi, cel care a construit Milanul modern”, a declarat Popescu.

“Devis Mangia cunoaste Milanul mai bine ca alte competitoare. Cred ca multi craioveni vor merge la Milano, sunt curse zilnice de pe aeroportul din Craiova. Ne vom juca sansa si cred ca este un examen important care ne poate aduce consacrarea europeana foarte rapid”, a adaugat oficialul clubului din Banie.

CS Universitatea Craiova va juca prima mansa la Drobeta Turnu Severin in 27 iulie, urmand ca dupa o saptamana returul sa fie programat pe San Siro.

“Daca vom ajunge in grupe, meciurile le vom juca pe Arena Nationala. Pana in playoff putem juca la Severin”, a mai spus Popescu.

Craiova n-a mai jucat in cupele europene din 2001, cand era eliminata in turul 2 al defunctei Cupa UEFA-Intertoto de cehii de la Synot (2-3 in deplasare si 2-2 pe teren propriu).