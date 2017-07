O nouă remiză pentru Olimpia

Olimpia pare că s-a abonat la rezultate de egalitate în amicalele jucate în cantonamentul de la Poiana Brașov. După un 1-1 în primul test cu Precizia Săcele, elevii lui Selymes au reușit același scor și în jocul de marți cu Zărnești.

Lukacs a deschis scorul în minutul 2 din pasa lui Brata iar apoi gazdele au egalat în ultimul minut al primei reprize. Chiar dacă au ratat câteva ocazii bune în partea a 2-a, sătmărenii n-au mai reușit să se desprindă…

Olimpia a început cu Dascălu – Achim, Hlinca, Munteanu, Bura – Viland, Rus, V. Pop, Lukacs – Brata, Dembele. În partea a doua au intrat toți jucătorii din lot.

Echipa antrenată de Tiberiu Selymes își termină cantonamentul pe 15 iulie, dar înainte cu o zi va mai disputa un ultim joc de pregătire.

Noul antrenor al Olimpiei Satu Mare, fostul international Tibor Selymes, a vorbit înaintea acestui joc despre planurile de viitor pe care le-a stabilit la formatia satmareana.

„Merg bine lucrurile, nu avem jucatori accidentati. Am jucat si un amical, cu Sacele, 1-1, dar nu rezultatul ne-a interesat. Tot ceea ce am solicitat de la conducere am primit si urmeaza sa vina si jucatorii pe care ii doresc. Sunt romani, dar si straini. Eu cred in aceasta echipa, iar daca vor veni toti cei pe care i-am cerut, sigur ne vom indeplini obiectivul. Vreau sa fac o echipa care sa joace ofensiv. Speram ca publicul sa vina intr-un numar cat mai mare sa ne incurajeze”, a declarat Selymes, in cadrul emisiunii „Trafic sport” de la Sporttotal FM.