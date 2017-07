O parcare de Bentley

Am parai, am Bentley, parchez unde vrea mușchii mei… Cam asta a fost explicația simplă a unei fotografii postate de un prieten al GNV pe pagina de facebok… Am zice că ne-am obișnuit cu parcările ciudate din zona piețelor din Sătmar, mai ales până la prânz… Doar că în postarea amicului nostru se observă clar că la nici 10 m distanță era un loc liber de parcare și că posesorul bolidului o fi vrut doar să se dea mai jmeker decât era cazul cu parcarea de-a curmezișul… Adevărul e că nici noi n-am fi băgat mașina în seamă dacă nu era vorba de un Bentley… Că deh, nu-s multe exemplare prin oraș.