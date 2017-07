Olimpia începe noul sezon în deplasare la Metaloglobus București

La baza sportivă a Federaţiei Române de Fotbal de la Mogoşoaia, a avut loc ieri tragerea la sorţi pentru stabilirea programului competiţional al ediţiei 2017-2018 a Ligii 2.

Noul campionat al eşalonului secund ar putea avea la start 20 de cluburi, situaţia Forestei Suceava şi a Metalului Reşiţa urmând a fi clarificată în viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv al FRF, ce va avea loc pe 1 august. Până atunci, în Adunarea Generală Extraordinară a Cluburilor din Liga 2, care a avut loc ieri dimineaţă la Mogoşoaia, s-au inclus în calcul cele 19 cluburi înscrise până la 20 iulie, cât şi Metalul Reşiţa, echipă care solicită să joace în noul sezon în locul echipei FC Braşov, cea care avea drept de participare, însă nu s-a înscris, fiindcă va intra în faliment.

Olimpia Satu Mare va începe noua ediție de campionat în deplasare la București împotriva noupromovatei Metaloglobus. Apoi în runda a 2 a elevii lui Selymes vor juca acasă cu Academica Clinceni.

Programul ar putea fi refăcut…

Celor două cluburi ale căror prezenţă încă stă sub semnul întrebării li s-au acordat cele două numere din finalul tabelei Berger de 20 pe care s-a făcut programul noului sezon. Foresta a primit numărul 19, în timp ce Metalul Reşiţa pe 20. În situaţia în care Foresta nu poate continua în campionat, fiindcă până în acest moment nu s-a reunit, are datorii şi nu mai are jucători, iar Metalul nu îşi va rezolva situaţia juridică, atunci membrii CEx nu le vor primi în campionat. În această ipostază, programul Ligii 2 va suferi modificări, iar ţintarul va fi făcut de pe o tabelă Berger de 18 cluburi, numerele celor 18 echipe urmând a rămâne cele extrase în şedinţa de astăzi de la Mogoşoaia (le poţi vedea enumerate mai jos).

Se ia această măsură, de formare a unui nou program pe o tabelă Berger de 18, deoarece dacă va fi menţinut cel făcut de pe tabela Berger de 20, atunci în aproape fiecare etapă vor fi două echipe care vor sta, lucru nedorit de niciuna dintre formaţiile care alcătuiesc componenţa noului sezon al Ligii 2.

Se joacă până pe 9 decembrie

Începutul acestei ediţii de Liga 2 va avea loc pe 5 august şi se va încheiat pe 2 iunie. Prima parte a sezonului se va termina pe 9 decembrie, după desfăşurarea a 19 etape din tur şi a două din retur, în acest interval urmând să se dispute şi două runde intermediare, pe 23 august, respectiv 8 noiembrie. În această perioadă, echipele din eşalonul secund vor juca şi în cadrul Cupei României, pe 13 septembrie (faza III), 4 noiembrie (faza IV), 25 octombrie (16-imi) şi 29 noiembrie (optimi).

Partea a doua a sezonului, în care mai rămân 17 etape, ar trebui în mod normal, dacă nu se va ajunge la amânări din diverse cauze, să se reia pe 24 februarie şi să se încheie pe 2 iunie. În acest interval vor avea loc încă două etape intermediare, pe 18 aprilie, respectiv pe 16 mai. Dacă vor ajunge atât de departe, echipele din Liga 2 ar mai putea juca în Cupa României pe 28 februarie (sferturi), 18 aprilie (semifinale – tur), 9 mai (semifinale – retur) şi 17 mai (finală).

Programul competiţional al noului sezon al Ligii 2, ediţia 2017/2018 – TUR:

ETAPA 1 – 5 august 2017

Luceafărul Oradea – Metalul Reşiţa

Ripensia Timişoara – Foresta Suceava

ASA Târgu Mureş – Ştiinţa Miroslava

Dacia Unirea Brăila – ASU Poli Tim.

SCM Piteşti – Pandurii Târgu Jiu

Chindia Târgovişte – UTA Bătrâna Doamnă

Metaloglobus B.- Olimpia Satu Mare

Academica Clinceni – Dunărea Călăraşi

CS Mioveni – CS Afumaţi

AFC Hermannstadt – CS Baloteşti

ETAPA 2 – 12 august 2017

Metalul Reşiţa – CS Baloteşti

CS Afumaţi – AFC Hermannstadt

Dunărea Călăraşi – CS Mioveni

Olimpia Satu Mare – Academica Clinceni

UTA Bătrâna Doamnă – Metaloglobus Bucureşti

Pandurii Târgu Jiu – Chindia Târgovişte

ASU Poli Tim.- SCM Piteşti

Ştiinţa Miroslava – Dacia Unirea Brăila

Foresta Suceava – ASA Târgu Mureş

Luceafărul Oradea – Ripensia Timişoara

ETAPA 3 – 19 august 2017

Ripensia Timişoara – Metalul Reşiţa

ASA Târgu Mureş – Luceafărul Oradea

Dacia Unirea Brăila – Foresta Suceava

SCM Piteşti – Ştiinţa Miroslava

Chindia Târgovişte – ASU Poli Tim.

Metaloglobus B.- Pandurii Târgu Jiu

Academica Clinceni – UTA Bătrâna Doamnă

CS Mioveni – Olimpia Satu Mare

AFC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi

CS Baloteşti – CS Afumaţi

ETAPA 4 – 23 august 2017 – intermediară

Metalul Reşiţa – CS Afumaţi

Dunărea Călăraşi – CS Baloteşti

Olimpia Satu Mare – AFC Hermannstadt

UTA Bătrâna Doamnă – CS Mioveni

Pandurii Târgu Jiu – Academica Clinceni

ASU Poli Tim.- Metaloglobus Bucureşti

Ştiinţa Miroslava – Chindia Târgovişte

Foresta Suceava – SCM Piteşti

Luceafărul Oradea – Dacia Unirea Brăila

Ripensia Timişoara – ASA Târgu Mureş

ETAPA 5 – 26 august 2017

ASA Târgu Mureş – Metalul Reşiţa

Dacia Unirea Brăila – Ripensia Timişoara

SCM Piteşti – Luceafărul Oradea

Chindia Târgovişte – Foresta Suceava

Metaloglobus B.- Ştiinţa Miroslava

Academica Clinceni – ASU Poli Tim.

CS Mioveni – Pandurii Târgu Jiu

AFC Hermannstadt – UTA Bătrâna Doamnă

CS Baloteşti – Olimpia Satu Mare

CS Afumaţi – Dunărea Călăraşi

ETAPA 6 – 2 septembrie 2017

Metalul Reşiţa – Dunărea Călăraşi

Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi

UTA Bătrâna Doamnă – CS Baloteşti

Pandurii Târgu Jiu – AFC Hermannstadt

ASU Poli Tim.- CS Mioveni

Ştiinţa Miroslava – Academica Clinceni

Foresta Suceava – Metaloglobus Bucureşti

Luceafărul Oradea – Chindia Târgovişte

Ripensia Timişoara – SCM Piteşti

ASA Târgu Mureş – Dacia Unirea Brăila

ETAPA 7 – 9 septembrie 2017

Dacia Unirea Brăila – Metalul Reşiţa

SCM Piteşti – ASA Târgu Mureş

Chindia Târgovişte – Ripensia Timişoara

Metaloglobus B.- Luceafărul Oradea

Academica Clinceni – Foresta Suceava

CS Mioveni – Ştiinţa Miroslava

AFC Hermannstadt – ASU Poli Tim.

CS Baloteşti – Pandurii Târgu Jiu

CS Afumaţi – UTA Bătrâna Doamnă

Dunărea Călăraşi – Olimpia Satu Mare

ETAPA 8 – 16 septembrie 2017

Metalul Reşiţa – Olimpia Satu Mare

UTA Bătrâna Doamnă – Dunărea Călăraşi

Pandurii Târgu Jiu – CS Afumaţi

ASU Poli Tim.- CS Baloteşti

Ştiinţa Miroslava – AFC Hermannstadt

Foresta Suceava – CS Mioveni

Luceafărul Oradea – Academica Clinceni

Ripensia Timişoara – Metaloglobus Bucureşti

ASA Târgu Mureş – Chindia Târgovişte

Dacia Unirea Brăila – SCM Piteşti

ETAPA 9 – 23 septembrie 2017

SCM Piteşti – Metalul Reşiţa

Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila

Metaloglobus B.- ASA Târgu Mureş

Academica Clinceni – Ripensia Timişoara

CS Mioveni – Luceafărul Oradea

AFC Hermannstadt – Foresta Suceava

CS Baloteşti – Ştiinţa Miroslava

CS Afumaţi – ASU Poli Tim.

Dunărea Călăraşi – Pandurii Târgu Jiu

Olimpia Satu Mare – UTA Bătrâna Doamnă

ETAPA 10 – 30 septembrie 2017

Metalul Reşiţa – UTA Bătrâna Doamnă

Pandurii Târgu Jiu – Olimpia Satu Mare

ASU Poli Tim.- Dunărea Călăraşi

Ştiinţa Miroslava – CS Afumaţi

Foresta Suceava – CS Baloteşti

Luceafărul Oradea – AFC Hermannstadt

Ripensia Timişoara – CS Mioveni

ASA Târgu Mureş – Academica Clinceni

Dacia Unirea Brăila – Metaloglobus Bucureşti

SCM Piteşti – Chindia Târgovişte

ETAPA 11 – 7 octombrie 2017

Chindia Târgovişte – Metalul Reşiţa

Metaloglobus B.- SCM Piteşti

Academica Clinceni – Dacia Unirea Brăila

CS Mioveni – ASA Târgu Mureş

AFC Hermannstadt – Ripensia Timişoara

CS Baloteşti – Luceafărul Oradea

CS Afumaţi – Foresta Suceava

Dunărea Călăraşi – Ştiinţa Miroslava

Olimpia Satu Mare – ASU Poli Tim.

UTA Bătrâna Doamnă – Pandurii Târgu Jiu

ETAPA 12 – 14 octombrie 2017

Metalul Reşiţa – Pandurii Târgu Jiu

ASU Poli Tim.- UTA Bătrâna Doamnă

Ştiinţa Miroslava – Olimpia Satu Mare

Foresta Suceava – Dunărea Călăraşi

Luceafărul Oradea – CS Afumaţi

Ripensia Timişoara – CS Baloteşti

ASA Târgu Mureş – AFC Hermannstadt

Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni

SCM Piteşti – Academica Clinceni

Chindia Târgovişte – Metaloglobus Bucureşti

ETAPA 13 – 21 octombrie 2017

Metaloglobus B.- Metalul Reşiţa

Academica Clinceni – Chindia Târgovişte

CS Mioveni – SCM Piteşti

AFC Hermannstadt – Dacia Unirea Brăila

CS Baloteşti – ASA Târgu Mureş

CS Afumaţi – Ripensia Timişoara

Dunărea Călăraşi – Luceafărul Oradea

Olimpia Satu Mare – Foresta Suceava

UTA Bătrâna Doamnă – Ştiinţa Miroslava

Pandurii Târgu Jiu – ASU Poli Tim.

ETAPA 14 – 28 octombrie 2017

Metalul Reşiţa – ASU Poli Tim.

Ştiinţa Miroslava – Pandurii Târgu Jiu

Foresta Suceava – UTA Bătrâna Doamnă

Luceafărul Oradea – Olimpia Satu Mare

Ripensia Timişoara – Dunărea Călăraşi

ASA Târgu Mureş – CS Afumaţi

Dacia Unirea Brăila – CS Baloteşti

SCM Piteşti – AFC Hermannstadt

Chindia Târgovişte – CS Mioveni

Metaloglobus B.- Academica Clinceni

ETAPA 15 – 4 noiembrie 2017

Academica Clinceni – Metalul Reşiţa

CS Mioveni – Metaloglobus Bucureşti

AFC Hermannstadt – Chindia Târgovişte

CS Baloteşti – SCM Piteşti

CS Afumaţi – Dacia Unirea Brăila

Dunărea Călăraşi – ASA Târgu Mureş

Olimpia Satu Mare – Ripensia Timişoara

UTA Bătrâna Doamnă – Luceafărul Oradea

Pandurii Târgu Jiu – Foresta Suceava

ASU Poli Tim.- Ştiinţa Miroslava

ETAPA 16 – 8 noiembrie 2017 – intermediară

Metalul Reşiţa – Ştiinţa Miroslava

Foresta Suceava – ASU Poli Tim.

Luceafărul Oradea – Pandurii Târgu Jiu

Ripensia Timişoara – UTA Bătrâna Doamnă

ASA Târgu Mureş – Olimpia Satu Mare

Dacia Unirea Brăila – Dunărea Călăraşi

SCM Piteşti – CS Afumaţi

Chindia Târgovişte – CS Baloteşti

Metaloglobus B.- AFC Hermannstadt

Academica Clinceni – CS Mioveni

ETAPA 17 – 11 noiembrie 2017

CS Mioveni – Metalul Reşiţa

AFC Hermannstadt – Academica Clinceni

CS Baloteşti – Metaloglobus Bucureşti

CS Afumaţi – Chindia Târgovişte

Dunărea Călăraşi – SCM Piteşti

Olimpia Satu Mare – Dacia Unirea Brăila

UTA Bătrâna Doamnă – ASA Târgu Mureş

Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timişoara

ASU Poli Tim.- Luceafărul Oradea

Ştiinţa Miroslava – Foresta Suceava

ETAPA 18 – 18 noiembrie 2017

Metalul Reşiţa – Foresta Suceava

Luceafărul Oradea – Ştiinţa Miroslava

Ripensia Timişoara – ASU Poli Tim.

ASA Târgu Mureş – Pandurii Târgu Jiu

Dacia Unirea Brăila – UTA Bătrâna Doamnă

SCM Piteşti – Olimpia Satu Mare

Chindia Târgovişte – Dunărea Călăraşi

Metaloglobus B.- CS Afumaţi

Academica Clinceni – CS Baloteşti

CS Mioveni – AFC Hermannstadt

ETAPA 19 – 25 noiembrie 2017

AFC Hermannstadt – Metalul Reşiţa

CS Baloteşti – CS Mioveni

CS Afumaţi – Academica Clinceni

Dunărea Călăraşi – Metaloglobus Bucureşti

Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte

UTA Bătrâna Doamnă – SCM Piteşti

Pandurii Târgu Jiu – Dacia Unirea Brăila

ASU Poli Tim.- ASA Târgu Mureş

Ştiinţa Miroslava – Ripensia Timişoara

Foresta Suceava – Luceafărul Oradea

8 Prima parte a campionatului continuă cu încă două etape din retur, pe 2 decembrie, respectiv 9 decembrie. Partea a doua a sezonului se reia pe 24 februarie 2018 şi se încheie pe 2 iunie 2018. În acest interval vor avea loc încă două etape intermediare, pe 18 aprilie 2018, respectiv 16 mai 2018.