Olimpiadă de karate în plină vacanță

Prima ediţie a Olimpiadei Şcolare Judeţene la karate WKF (versiunea olimpică) a avut loc vineri . Organizatorii evenimentului au fost Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare în colaborare cu Asociaţia Judeţeană de Karate Satu Mare. La start s-au adunat sportivi de la cluburile membre AJK.

Din partea ISJ a fost prezent Petru Dumitru – inspector şcolar de sport. Acesta a înmânat medaliile câştigătorilor si a tinut sa le multumeasca organizatorilor pentru intreaga activitate. Mai ales ca pentru prof. Petru Dumitru urmeaza o frumoasa perioada de …pensie.

Corpul de arbitri a fost format din Robert Magos, Anzik Arnold şi Ivan Filer de la AJK Satu Mare. Ca şi o noutate pentru aceasta ramura olimpică, a fost că sportivii au reprezentat şi instituţia de învăţământ la care provin, asta pe lângă cluburile la care sunt legitimaţi. Probele competiţiei au fost kata şi kumite, pe categorii cu vârste cuprinse între 6 şi 13 ani.

”A fost un prilej bun de a ne întâlni şi a petrece o seară minunată în sânul familiei AJK, unde fiecare elev a luptat cu un entuziasm deoarece pentru prima dată au luptat şi pentru şcoala lor”, spune Magos. Pe lângă medalii și diplome, organizatorii au oferit pizza şi apă tuturor participanţilor.

De remarcat numărul mare de participanți în ciuda faptului că elevii și dascălii se află în plină vacanță.

Iată şi rezultatele:

Locul 1

ANTONIU LUP (Sc. Gen. Grigore Moisil)

Kevin MAROSCSAK KEVIN – Șc.gen.nr.10

NAGY TAMAS – lic. Kolcsei Ferencz

DRAGOSICI MAYA – Șc.gen. V. Lucaciu

SURD ANTONIA – Șc.gen. G. Moisil

CUCUIET CEZAR – Șc.gen. C. Brâncoveanu

BALOG ALEX – Șc.gen.nr.10

VLAICU RAUL – Șc.gen. M. Eliade

MAGOS ROBERT PATRICK – lic.teologic N. Steinhard

VIDA ARON – Șc.gen. C. Brâncoveanu

MIHALI MATEI – Șc.gen. Odoreu

ANZIK ARIANA – liceul Johan Ettinger

ARDELEAN ANDREA – sc.gen. L. Blaga

NIMIGEAN CARINA – lic. Johan Ettinger

POP LAURA – Lic.p.sportiv

Locul 2

BOGHIAN ANDREI – Șc.gen.nr.7

BUTNARU VICTOR – sc.gen.C.Brâncoveanu

PINTYE ADAM – șc.gen.nr.10

POP IRINA – sc.gen.nr 7

CORMOS STEFANIA – sc.gen. O. Goga

DAN ALEX – sc.gen.L. Blaga

VIDA MARK – sc.gen.nr.10

DRAGOS VLAD – sc.gen.G.Moisil

SZASZ ROBERT – sc.gen.Ion Creanga

BALOGH DAMIAN – sc.gen.G. Moisil

KOVACS OTTO – sc.gen.nr.10

KOMAROMI RUXANDRA – sc.gen.O. Goga

ANZIK VANESSA – sc.gen. M. Eliade

DAN ALEXANDRA – c.n. M. Eminescu

MIHALI MATEI – sc.gen. Odoreu

Locul 3

PUGNER DONCA GERARD – sc.gen.Grigore Moisil

POP DARIUS – sc.gen. Homoroade

FORI IVAN – liceul Johan Ettinger

MONDOACA RAFAEL – sc.gen. C. Brâncoveanu

CSORVASI ARON – sc.gen.nr.10

KONYA DAVID – sc.gen.nr.10

POP LARISA – sc.gen.Homoroade

BONEA IANIS – lic.Johan Ettinger

OLOSUTEANU ANDREI – sc.gen.M. Eliade

VIRAG RAUL – sc.gen.Moisil

KOVACS MATE – sc.gen.nr.10

GROZA KEVIN – sc.gen.nr.10

JENEI DAVID – sc.gen.nr.10

KOVACS OTTO – sc.gen.nr.10