Poliția Locală are conducere nouă

Poliția Locală Satu Mare are, începând de luni, un nou director. Este vorba despre Vasile Chișluca, care a fost prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, de primarul Kereskenyi Gabor. Fostul director general, Ioan Precup, a solicitat, din motive personale, să fie retras pe funcția de director executiv.

Cine e Chișluca?

Primarul Kereskenyi Gabor a spus despre Vasile Chișluca că este, din punctul său de vedere, omul potrivit pentru ca Poliția Locală Satu Mare să recâștige încrederea sătmărenilor.

”Începând de ieri, funcția de director general al Poliției Locale Satu Mare a fost preluată de Vasile Chișluca, fost comisar șef în Poliția de Frontieră, fost șef de Sector Satu Mare și Carei, iar în ultima perioadă, înainte de pensionare, a fost șeful Sectorului Satu Mare din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. De ce domnul Vasile Chișluca? Consider că la ora actuală nu avem foarte mult timp pentru experimente, astfel că am preferat pe cineva cu experiență. În alegerea domului Chișluca au contat foarte mult experiența profesională, rezultatele profesionale obţinute la Poliția de Frontieră, cât și integritatea profesională. Am făcut aceste demersuri în urma retragerii domnului Precup din funcția de director general în funcția de director executiv. Vreau să mulțumesc domnului Precup pentru munca depusă și pentru activitatea de a conduce această instituție timp de trei ani”, a declarat Kereskenyi.

Poliția Locală, mai eficientă

Totodată, primarul a mai precizat că-și dorește o poliție locală mai eficientă și care să conlucreze cu poliția națională și jandarmeria. ”Vreau să avem o eficientizare a acestei instituții, o eficientizare a serviciilor publice prestate de Poliția Locală Satu Mare. Aș dori ca prezența polițiștilor pe străzi să fie mult mai vizibilă, trebuie să redobândim respectul cetățenilor față de această instituție. Sper, și sunt convins, că vom avea o colaborare mai strânsă cu IPJ și Inspectoratul de Jandarmi. Avem nevoie de patrule mixte, să fim și să ne comportăm ca forțe complementare în ceea ce privește ordinea publică în municipiul Satu Mare, dar și atribuții în ceea ce privește circulația și în depistarea și sancționarea depozitării ilegale de deșeuri. Trebuie ca și pe această latură să avem o activitate mai eficientă”, a mai precizat edilul șef.

Toleranță la corupție, ”zero”

Vasile Chișluca a mulțumit pentru încrederea acordată și a afirmat că, alături de agenții Poliției Locale, dorește să schimbe sintagma de polițiștii comunitari.

”Se știe că aproape toată lumea le spune polițiștilor locali că sunt foști gardieni. În primul rând, chiar ei vor să-și schimbe imaginea. Venirea mea la Poliția Locală a fost o provocare și vreau să schimbăm această imagine. Toleranță la corupție ”zero”, fiecare să-și facă treaba și mai puțină bârfă. S-ar putea oricând să existe probleme de corupție. Trebuie să fim mai bine dotați, parcul de mașini fiind destul de învechit, ne-ar trebui niște stații ”Tetra” cu care să putem urmări să știm fiecare agent unde este. Atunci munca noastră va fi mult mai ușoară”, a spus Chișluca. La rândul său, fostul director general, Ioan Precup, a declarat că s-a retras din funcție din motive personale. Primarul a mai adăugat că organigrama Poliției Locale nu este completată și că instituția ar mai avea nevoie de angajați. În prezent, această entitate are 108 angajați din care 75 sunt agenți. Poliția Locală ar trebui să aibă 150 de angajați, din care cel puțin 100 agenți. În urmă cu patru luni au fost scoase posturi, dar numai șase au promovat examenul.

Cristian Stan