Filmul crimei de la Satu Mare. Criminalul, arestat. Cum a ajuns femeia moartă în portbagaj

Odioasa crimă care a îngrozit județul Satu Mare, care s-a produs în noaptea de joi, 13 iulie, spre vineri, 14 iulie, a survenit în urma unor scene de gelozie, susțin procurorii sătmăreni.

S-a întâmplat ceva la Timișoara

Femeia, cetățean german, în vârstă de 47 de ani, a venit în țară de mai mult timp. Venise la iubitul ei, Meszaros Zsombor, care deține un service auto în Livada. De fapt, originară, și ea era din livada.

Din câte se pare, săptămâna trecută cei doi au mers până la Timișoara unde au stat câteva zile. Aici s-au și distrat, dar au rezolvat și câteva lucruri. Acolo s-a întâmplat ceva între cei doi, lucru ce va fi descoperit de procurorii care anchetează cazul.

Cert este că cei doi s-au întors în Satu Mare în cursul nopții de joi spre vineri. Au intrat în municipiul Satu Mare venind de la Timisoara, adică pe Drumul Careiului. Cei doi se aflau în mașina femeii cu care, de altfel, și făcuseră deplasarea la Timișoara.

Potrivit unor surse apropiate, se pare că cei doi s-au certa aproape tot drumul de la Timișoara la Satu Mare. Astfel că, după ce au intrat în Satu Mare, s-au oprit într-o parcare pe Drumul careiului pentru a pune la punct niște chestiuni între cei doi.

Crima. A desfigurat-o

În scurt timp au ajuns să se certe, iar bărbatul a lovit-o cu pumnul în față. Apoi a tăbărât cu pumnii pe ea. Nu a fost suficient doar atât, a luat și un corp dur cu care a lovit-o pe femeie până a lăsat-o fără suflare.

Realizând ce a făcut, bărbatul a luat trupul neînsuflețit al femeii și la pus în portbagaj, după care a abandonat mașina, un Mercedes combi de culoare neagră, în parcarea de sub pasajul de peste calea ferată de pe starada Fabricii, chiar în dreptul porții principale de acces a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Satu Mare.

Acolo a stat mașina cu cadavrul în interior, până luni, 18 iulie, seara, când a fost descoperită de oamenii legii. Între timp, familia femeii a intrat în alertă pentru că nu mai știau nimic de ea.

Polițiștii au început să o caute. Așa au intrat pe fir și au ajuns la iubitul ei de 27 de ani.

După patru zile de stat în portbagaj, cadavrul femeii a început să miroasă, astfel că a fost chemată poliția la locul în care a fost abandonată mașina. Când a fost deschis porbagajul mașinii, în interior se afla trupul neînsuflețit al victimei care era desfigurată complet.

Oamenii legii au urmărit pe camerele de supraveghere exterioare ale ISU când a fost adusă mașina în parcare și cine se afla la volan. Pe aceste înregistrări se vede clar cum inculpatul Meszaros Zsombor a parcat mașina apoi a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Era ora 1.30.

Reținut, acum arestat

Acesta a fost reținut ieri de polițiști. ”Prin ordonanţa din 18.07.2017, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului Meszaros Zsombor pentru săvârşirea infracţiunii de omor”, se arată în referatul procurorilor sătmăreni.

Încursul zilei de astăzi, judecătorii au decis aresterea inculpatului pentru 30 de zile:

”În baza disp. art. 226 rap. la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. cu aplic. art. 202 alin. 4 lit. e şi art. 203 alin. 3 C. proc. pen. admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe Tribunalul Satu Mare şi în consecinţă dispune arestarea preventivă a inculpatului M. Z. (Meszaros Zsombor), pe o durată de 30 zile, începând cu data de 19.07.2017 până la 17.08.2017 inclusiv. În baza art. 272 C. pr. pen. dispune virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 130 lei, reprezentând apărător din oficiu”, se arată în decizia instanței.