Premii totale de 22.000 de lei la Memorialul “Iuliu Szabo”

Cel mai important turneu de şah al judeţului Satu Mare va începe mâine la Casa Meșteșugarilor. Cea de-a patra ediţie a Festivalului Internaţional de Şah Memorial “Iuliu Szabo”. Un turneu puternic care dispune de un fond total de premiere de peste 22.000 lei.

Ca şi o premieră, festivalul va fi împărţit în două turnee: Open general pentru sportivii cu elo de peste 1.800 şi turneul B, un open pentru sportivii cu elo/civ sub 1.800. Ambele turnee se vor desfăşura la Casa Meşteşugarilor de pe strada Ştefan cel Mare din Satu Mare.

La turneul A, care are loc între 12 – 18 iulie, sunt înscrişi 66 de şahişti. Pe lista pe care o avem apar nume mari precum marele maestru Sergey Kasparov ( a nu se confunda cu Gary Kasparov, multiplu campion mondial) din Belarus, marele maestru Banko Tadic din Serbia şi marele maestru Abramovic Bosko din Serbia. Favoritul competiţiei este Sergey Kasparov, cel care este mare maestru de peste 20 de ani. Printre alţii vor fi prezenţi şi maeştrii internaţionali Andrei Cioară, Lucian Filip, Adrian Petrişor, Daniel Baratosi, Ivan Sredojevic, Srdjan Cvtekovic, Codruţ Florescu, Endre Veghm, Andras Meszaros, Sandor Biro şi Ervin Mozes. Per total vorbim de şahişti din: Ungaria, Serbia, Republica Moldova, Belarus, Satu Mare, Ploieşti, Galaţi, Timişoara, Bucureşti, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Arad, Bacău, Cluj-Napoca, Reşiţa, Braşov, Sighetu Marmaţiei, Baia Mare, Dumbrăviţa, Giurgiu, Breaza.

Sistemul de desfăşurare este cel elveţian cu 9 runde – 2*105 minute/ jucător + 30 secunde bonus/ mutare începând cu prima mutare. Fondul total de premiere este de 17.000 lei, iar primii opt la general vor fi recompensaţi după cum urmează: 3.400 / 2.500/ 2.000/ 1.500/ 1.000/ 800/ 600/ 500 lei. Se vor acorda şi alte premii în funcţie de elo, pentru cei mai buni sătmăreni, veterani, feminin şi juniori sub 18 ani. Toţi jucătorii vor primi tricoul oficial al competiţiei.

Deschiderea oficială se va face miercuri, 12 iulie, de la ora 16:30, după care vom avea prima rundă, urmând ca festivitatea de premiere să se facă marţi, 18 iulie, de la ora 15:00.

Turneul B va începe o zi mai târziu, adică pe 13 iulie de la ora 16:00. Aici se va juca în sistem elveţian, 7 runde – 2*90 minute/ jucător + 30 secunde bonus/ mutare începând cu prima mutare. Până joi s-au înscris 40 de şahişti. Fondul total de premiere este de 5.500 lei, iar la general vor fi premiate primele 5 locuri după cum urmează: 1.200 / 1.000/ 800/ 600/ 400 lei. Totodată, cei mai buni juniori vor fi recompensaţi cu vouchere. Toţi şahiştii vor primi diplome de participare. Sunt înscriși și aici 47 de șahiști.

Directorul turneului este Wilhelm Muller.

Organizatorii sunt: CS Voinţa Satu Mare, AS Szabo Iuliu-Gyula, Consiliul Local al municipiului Satu Mare prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.