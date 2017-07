Prima medalie la un turneu satelit CEV

Revenite în Europa după experiența de la Campionatul Mondial U 22 din China, echipa de volei pe plajă a României a participat săptămâna trecută la turneul satelit CEV de la Ljubljana.

Iar fetele de la CSM Satu Mare , Adriana Matei și Vaida Beata au făcut un turneu excelent reușind să ajungă în prima lor finală la un satelit CEV.

Echipa noastră, pregătită de Adrian Pricop, a fost prima de pe lista de calificari si a avut nevoie de doua victorii pentru a ajunge pe tabloul principal de 16 echipe.

Au urmat inca doua victorii in grupe, contra Germaniei si Sloveniei.

In sferturile de finala fetele au intalnit echipa Belgiei in fata careia au castigat cu 16-14 in decisiv.

Calificate in semifinala dupa un parcurs cu 5 victorii consecutive fetele au continuat seria si au reușit să depășească formația țării gazdă, Slovenia , 2-1 cu 15-6 în decisiv.

Vaida și Matei au început bine finala cu Germania, 21-16 în primul set. L-au cedat pe al doilea la 17 , iar din păcate , în decisiv, nemțoaicele au fost mai sigure și mai concentrate și s-au impus cu 15-10.

Oricum e o performanță deosebită, o primă medalie de un turneu satelit CEV pentru România. O performanță despre care va vorbi în această seară și antrenorul Adrian Pricop la Nord Vest TV în emisiunea Săptămâna sportivă.