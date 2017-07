Reghecampf, prezentat la Al Wahda

Laurentiu Reghecampf este oficial noul antrenor al echipei Al Wahda din Emiratele Arabe Unite. Fostul tehnician al Stelei a fost prezentat la noua lui echipa intr-o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat si obiectivele pe care doreste sa le atinga. Desi Al Wahda a incheiat sezonul precedent pe locul cinci, Reghecampf crede ca echipa are potential si le-a transmis seicilor ca vrea sa castige campionatul. “Este o mare provocare pentru mine. Am ajuns la un club foarte bine organizat si foarte puternic. Cu cei trei jucatori in lot aceasta echipa are sanse sa castige un trofeu”, a spus Reghecampf in discursul de instalare la Al Wahda. Fotbalistii la care a facut referire Reghecampf sunt Balazs Dzsudzsak, Sebastian Tagliabue si Mourad Batna.