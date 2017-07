România a optat pentru Ungaria ca ţară-parteneră

Până la startul Campionatului European de baschet masculin (31 august – 17 septembrie), găzduit de România, Turcia, Israel şi Finlanda, au mai rămas fix 60 de zile. Cu această ocazie ne-am hotărât să deschidem seria prezentării echipelor naţionale care vor veni la Cluj cu Ungaria.

Înainte de a intra însă în subiect, să spunem că în Grupa C vor mai evolua Croaţia, Cehia, Spania, Muntenegru şi, bineînţeles, România. Primele patru reprezentative se vor califica în optimile de finală.

Ungaria este ţara-parteneră a României care va participa la turneul final. Fiecare ţară organizatoare a avut dreptul dreptul să îşi aleagă o ţară parteneră, pe care să o invite să joace în grupă, iar Romania a optat pentru Ungaria. Turcia a ales Rusia, Israel a ales Lituania, iar Finlanda a ales Islanda. La fel ca şi România, Ungaria revine la un Eurobasket după foarte mulţi ani. Prima reprezentativă a aşteptat 30 de ani pentru a juca din nou la un turneu final. Vecinii au evoluat pentru ultima dată la Eurobasket în urmă cu 18 ani, când s-au clasat pe locul 14. Faţă de România, Ungaria are însă un istoric mai bogat în baschetul masculin, ce-i drept, peste care au trecut foarte mulţi ani. În urmă cu 62 de ani, maghiarii au câştigat titlul continental, după ce şi mai devreme au încheiat de alte două ori pe podium: locul 3 în 1946 şi locul 2 în 1953.

Ungaria nu este o naţională chiar de temut la nivel mondial, ba chiar am putea spune că este cam la acelaşi nivel cu România. În clasamentul FIBA – masculin -, cele două naţiuni nu apar în Top 90. La nivel global însă, ţara vecină stă mult mai bine, locul 40 mondial, faţă de locul 129 al României, fiind ridicată în special de sectorul juvenil – fete.

Din punct de vedere al lotului, majoritatea componenţilor naţionale maghiare joacă în campionatul intern. Ungaria are însă şi un baschetbalist de top la nivel european, pe Adam Hanga (28 ani), care evoluează in Spania, la Saski Baskonia, echipă în prima ligă şi care a terminat pe locul 4 in Euroleague, în sezonul 2015-2016. La sfârşitul acestui sezon, Hanga a fost desemnat cel mai bun apărător din Euroleague (!), iar în ultimii 2 ani a făcut parte din echipa ideală a campionatului Spaniei. Mai mult, Adam Hanga a fost chiar căpitanul de echipă a celor care până anul trecut au jucat sub denumirea de Laboral Kutxa. În ultima lună, în baschetul mondial s-a vorbit insisitent despre un transfer al jucătorului maghiar la San Antonio Spurs, formaţia din NBA care l-a şi drattat în urmă cu 6 ani.

România va juca împotriva Ungariei pe 5 septembrie, de la ora 20:30, în cadrul etapei a 4-a a grupei

Biletele pentru FIBA Eurobasket 2017 se găsesc pe www.myticket.ro/eurobasket2017/, pe www.eventim.ro şi www.blt.ro.