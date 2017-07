Sătmăreanul Cornel Sorian și-a lansat recent noul album – “I am Monster”

Cornel Sorian din Satu Mare, România. El a început acum să devină, cu adevărat, un nume cu rezonanță în atât de diversificata lume muzicală internațională. Un artist sătmărean care este tot mai apreciat și “vânat” asiduu de companii muzicale și de publishing din Marea Britanie și SUA, el și-a lansat recent noul album – “I am Monster” – care este difuzat intens de cele mai renumite și pretențioase servicii de streaming din lume precum Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam și Tidal.

Bine stabilit de câțiva ani la Londra, Cornel Sorian și-a descătușat până la urmă potențialul creator orientându-se mai cu seamă spre muzica de film și teatru, adică spre un gen în care dorința sa de libertate artistică interioară nu mai e îngrădită de “canoanele” tipice rock-ului sau pop-rockului (în care a activat ani la rând, inclusiv în perioada de succes a grupului Stigma cu care a ajuns binecunoscut în toată România).

Albumul “I am Monster” a fost compus și înregistrat de Cornel Sorian între anii 2015 și 2017. “Tot acest album a fost creat în momentele de recreație apărute pe durata lucrului cu diferiți artiști interpreți. O explorare -labirint a aspirațiilor și temerilor fiecărui artist, “I am Monster” este o împletire sumbră între muzica clasică contemporană și cea electronic- ambientală. Noul meu album conține 23 de lucrări, aproape 90 de minute de sinceritate muzicală“, a declarat Cornel Sorian.

Toate melodiile de pe acest album au fost cumpărate de mai multe companii de publishing americane și britanice pentru a fi folosite ca și coloane sonore pentru filme, documentare TV, clipuri publicitare și multe jocuri video.

Cinci din titlurile de pe acest album au fost parte din coloanele muzicale pentru două spectacole de teatru, respectiv “Relapse I”, “Relapse II”, “Relapse III” și “Total eclipse of the sun” fac parte din coloana sonoră a spectacolului” M de la Iepure” – regizat de Ovidiu Caița -, în timp ce “The Clown” a fost parte din coloana muzicală a one man show-ului condus de Ioan Ardelean – “The Telegram”, regizat la New York de Joan Kane.

“Practic, de pe la sfârșitul lunii ianuarie 2017 am început să pun în aplicare mai vechea idee de a găsi un cămin pentru aceste lucrări în care mi-am vărsat emoțiile și gândurile în ultimii doi ani. Pentru fiecare ușă deschisă, am bătut probabil la alte zece. Concurența e extrem de mare, cu atât mai mult cu cât aceste companii tratează cu oameni extrem de talentați din întreaga lume. Din fericire, lucrurile se leagă mai repede decât credeam. Dacă cineva mi-ar fi spus în februarie că la doar 4-5 luni distanță toate aceste lucrări care-mi sunt atât de personale vor fi cumpărate spre difuzare, ba mai mult adunate într-un album lansat în cele mai importante magazine digitale și servicii de streaming din lume, mi s-ar fi părut imposibil“, a mărturisit Cornel Sorian.

Utilizatorii de servicii de streaming ca Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam și Tidal pot să adauge acest album în playlisturile lor personale. Cei ce doresc să achiziționeze albumul o pot face de pe iTunes, Amazon, Google Play sau direct de pe site-ul compozitorului.