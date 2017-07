Steagul olimpic, din acest an la ALIZA

O localitate din județ, cu doar 14 case prinde viață în fiecare an în luna lui cuptor. La Aliza, un sătuc care aparține de comuna Terebești, prietenii lui Tudor Barbul se strâng la o miuță și-un pahar de vorbă, iar de la an la an parcă micuța bază sportivă a inimosului antrenor e tot mai neîncăpătoare.

Drumul de 2 km de la Terebești la Aliza a fost asfaltat, zona este din ce în ce mai primitoare iar în curând cei care vor dori să investească acolo vor avea parte și de rețea de apă potabilă și… canalizare.

Imnul olimpic a răsunat la deschidere

Marea surpriză a ediției din acest an a reprezentat-o implicarea Academiei Olimpice filiala Satu Mare.

Directorul filialei, Alexandru Contraș, a ținut să includă acțiunea în cadrul lunii olimpismului iar pe lângă turneul de fotbal, la Aliza am avut în premieră un cros olimpic și multe alte activități sportive.

În premieră, la Aliza a fost arborat steagul olimpic, la deschiderea oficială a fost intonat imnul Jocurilor Olimpice iar primarul comunei Terebești, Mariana Avorniciții a citit mesajul președintelui CIO, Thomas Bach.

”Un moment extrem de emoționant, și mă bucur că am reușit ca în această mică localitate să organizăm un astfel de eveniment. Sper ca tradiția să se păstreze și, de la an la an, să putem fi alături de organizatori iar sportul să ne unească și să ne aducă alături”, a spus primarul Mariana Avorniciții.

Prof. Alexandru Contraș a asigurat premiile și diplomele la crosul olimpic și la concursurile de baschet, de aruncarea mingii medicinale sau de săritură în lungime.

”Am avut 200 de tricouri, diplome, cupe și mă bucur că le-am adus oamenilor de aici din zonă atâta bucurie . Am avut foarte mulți participanți la cros și, ce e mai important, foarte mulți copii. A fost o zi specială a sportului, a prieteniei, a spiritului olimpic”, a declarat președintele Academiei Olimpice Satu Mare, Alexandru Contraș.

Invitați speciali din Olanda

Impresionați au rămas de ceea ce au văzut la Aliza și oaspeți din Olanda. E vorba de Kees Samuels și Rens Jongerling doi vechi prieteni ai sportului sătmărean, veniți din orașul înfrățit, Zutphen.

”De peste 30 de ani venim la Satu Mare și colaborăm cu oamenii de sport de aici. Mereu reușește Tudor Barbul să ne impresioneze cu ceva, fie că e vorba de Aliza sau Mădăras. Îl felicităm și pe prietenul nostru Alex Contraș pentru implicarea totală”, a spus Kees Samuels un om deosebit care a sprijinit necondiționat sportul sătmărean cu bani, echipamente și cantonamente în Olanda…

Tot la Aliza l-am întâlnit și pe antrenorul emerit Valentin Bârjac de la Brașov. ”M-a păcălit Tudor (n.r. Barbul) să trec pe aici și să văd un turneu de lupte. Eram în drum spre Oradea și nu-mi pare rău c-am venit. O zi minunată pentru mișcare și sport. Îl felicit pentru tot ce face penru lupte și pentru sportul din zonă”, a spus Valentin Bârjac. Acesta a apreciat mult și programul artistic asigurat de elevii Școlii de Arte, unul deosebit… ”În plus vreau să vă felicit pentru Lenard Berei. E acum cel mai valoros luptător din țară. O să-l vedem cu siguranță la Olimpiada din 2020.” , a mai spus maestru Bârjac.

Fotbal non stop

În ciuda vremii călduroase de sâmbătă s-au înscris la turneu 19 de echipe. Au jucat 12 ore, de la nouă dimineața la nouă seara… Parcă n-a mai contat nici cine a câștigat sau cine a luat premiul cel mare… Doar pentru statistică amintim că Prietenii au câștigat turneul după o finală cu Olimpia Căuaș. Câștigătoarea de anul trecut, Ciocanul a terminat pe trei…

S-au acordat și câteva premii speciale: Cel mai bun portar: Muresan Marius, Cel mai tehnic jucător: Ionescu Flaviu. Golgeter Cozma Cristian.

”Le mulțumesc tuturor că au venit la această sărbătoare a sportului. Suntem ca într-o familie și mă bucur că deja lumea o consideră ca o sărbătoare a satului ALIZA. Au fost oameni care s-au revăzut aici după 30 de ani și au depănat amintiri. Copiii s-au putut distra pe terenurile de baschet și volei sau cu poneii, fiecare a găsit un mod de distracție”, ne-a spus Tudor Barbul.

Arbitrajul a fost asigurat de Gheorghe Moțu Dumitraș și Cristian Ghirati. Supervizați de Sergiu Neichi și Ovidiu Mazilu.

”Numai un om unic ca și Tudor (n.r. Barbul) putea face un asemenea eveniment în județ. E o nebunie frumoasă ce se întâmplă aici. De 20 de ani suntem prieteni și așa vom rămâne. Îl felicit pentru ce face aici și pentru ce face în sport”, a spus Sorin Ionescu, unul dintre cei mai vechi și buni prieteni ai lui Tudor Barbul.

Peste 2000 de sarmale…

N-au lipsit nici surprizele culinare. Tradiționalul porc sacrificat a fost transformat în bunătăți pentru aperitiv și pentru cele 2000 de sarmale pentru prânz și cină… Trebuie să îi amintim pe cei care au pus umărul ca această ediție a Cupei Aliza să iasă ca la carte şi merită toate felicitările: Leontina și Costică Salai, Nicu și Mariana Avorniciții, Lali Ardelean, Dorel Pop, Eugen Baltoș, Florin Nistor, Dan Vinț, Dorina Marc, Maria Vida, Ioan Suceveanu, Alina Vădan, Casiana Tișe, Simona Chira, Marinela Dudaș, Cristian Chiș, Delia Blaga, Ița Neini, Manuela Lăpuște, Sergiu Micle, Radu Borbei, Călin Dan, Viorel Dan, Claudiu Blaga, echipei lui Alexandru Contraș – directorul Filialei Satu Mare a Academiei Naţionale Olimpice, reprezentând COSR, Școala de Arte Satu Mare și tuturor celor care au dat o mână de ajutor pentru această reuşită.