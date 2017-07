Steaua primeşte mai mulţi bani cu noua denumire

Gigi Becali a anuntat ca va primi mai multi bani din partea unuia dintre sponsorii echipe, chiar daca oficial, in acte, Steaua se numeste FCSB. “Am luat inca un milion de la un sponsor. Cand ma numeam Steaua luam 600.000 de euro, dar acum iata ca am luat mai mult ca FCSB”, a povestit Becali intr-o emisiune televizata la Digi Sport. Compania de asigurari care sponsorizeaza Steaua ar urma sa plateasca chiar mai mult, 1.5 milioane de euro, daca echipa lui Becali se va califica in grupele cupelor europene. Steaua are trei sponsori: City Insurance, Kia Motors si Net Bet.