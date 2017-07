Strategia Easy Money pe intelesul tuturor

Odata inregistrati la o casa de pariuri online, vom avea sanse mai mari de castig daca vom urma o anumita strategie.

Cea care iti poate aduce cel mai repede castiguri, insa care te si poate falimenta in urma unui singur pas gresit, este strategia Easy Money. Dupa cum ii spune si numele, strategia nu este una deloc complicata, putand genera un profit considerabil intr-o perioada scurta de timp. Aceasta presupune sa mizezi o parte mare din banca (in general, de la 30% in sus, chiar si intreaga banca) pe o cota care crezi tu ca e foarte sigura (de obicei, una mica, sub 1.1). Daca selectia va fi “verde”, tot castigul il vei reinvesti pe o cota la fel de mica si tot asa pana vei ajunge la profitul dorit.

Sigur, exista si riscul de a pierde intreaga banca, chiar unul destul de mare, in functie de cotele pe care plasezi pariurile. Pentru a evita pierderea intregii banci, grupeaz-o in mai multe mini-banci. Astfel, daca vei pierde prima mini-banca din cauza unui “accident”, vei avea speranta ca poti recupera suma pierduta cu ajutorul celei de-a doua mini-banci.

Chiar daca vei auzi diferite voci spunand ca un parior adevarat nu mizeaza pe cote mai mici de 1.3 nu te descuraja. De fapt, mai ales in cazul strategiei Easy Money este recomandat sa nu depasesti cota de 1.3, indiferent ca vorbim despre o selectie pe bilet sau despre o cota totala cu mai multe selectii. Teoretic, cu cat o cota este mai scazuta, cu atat sansele de reusita sunt mai mari. Nu te baza insa pe acest aspect cand alegi pronosticul, ci analizeaza-l in detaliu, la fel cum faci si cu alte ponturi cu o cota mai mare.

Unde pot gasi cele mai multe si mai sigure cote mici?

O cota mica, fie ea si de 1.02 sau chiar de 1.01, nu este niciodata sigura. Aceasta poate avea sanse de reusita de peste 90%, aici vorbind mai ales de orice alt pont in afara unuia din fotbal. In sportul “rege” cota pentru un anumit pronostic poate fi foarte mica, insa in urma unui gol in ultimele minute sau chiar ultimele secunde de joc ni se pot narui sperantele, iar un gol poate pica oricand pe parcursul unei partide, chiar si in prelungiri.

Un meci pre-live beneficiaza de multe cote mici, acestea fiind insa destul de nesigure tocmai din cauza faptului ca meciul nu a inceput inca, nestiind, astfel, cursul jocului. Nu la fel se poate spune si despre pariurile live, unde vei gasi o multime de cote mici nu doar pentru un eveniment in desfasurare, ci pentru mai multe, intr-un interval de cateva minute acestea putand fi deja decise.

Asadar, pariurile live sunt recomandate daca doresti sa aplici strategia Easy Money, deoarece aici poti anticipa mai usor cursul jocului decat in cazul pariurilor pre-live. Doar ca nu orice eveniment live ce are o cota mica de pariat este si atractiv. Astfel, casa de pariuri la care mizezi pe aceasta strategie ar trebui sa dispuna de o oferta foarte bogata a pariurilor live. Prin oferta nu intelegem doar multe selectii sau multe evenimente simultan in sectiunea “Pariuri live”, ci si alte aspecte, cum ar fi transmisiunile in direct. Urmarind acea partida live ne vom putea convinge mai tare de sansele de reusita ale cotei mici pe care o vom alege.

