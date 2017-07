Subvenții pentru cei ce angajează elevi și studenți pe vacanță

Angajatorii care încadrează în muncă studenți și elevi în perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de subvenții lunare egale cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă în vigoare prevăzut de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare. Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare in anul calendaristic respectiv.Pentru a beneficia de acest stimulent, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare în termen de 30 de zile de la data angajării. În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere insoțită de următoarele documente: tabel nominal cu studenții și elevii încadrați; actul de identitate al elevului sau studentului; copia contractului de muncă; adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de student sau elev și urmează cursurile într-o formă de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță. Informații suplimentare se pot obține la AJOFM Satu Mare ,strada Ion Ghica nr.36 telefon 0261/770237 sau e-mail:ajofm@sm.anofm.ro.