Super concert Omega la Satu Mare de Zilele Maghiare Partium

Cea mai veche trupă rock din Europa, trupa maghiară Omega, va susține un super-concert la Satu Mare de Zilelor Maghiare Partium. Cea de-a 16-a ediție a Zilelor Maghiare Partium aduce înnoiri nu doar în ce privește diversitatea evenimentelor, ci și în ce privește imaginea. Liderul legendarei formații Omega, Kóbor János a anunțat ieri, alături de organizatori, în cadrul unei conferințe de presă, perioada de desfășurare a evenimentului, în acest an, Zilele Maghiare Partium se va desfășura în perioada 20-27 august.

Pionier al festivalurilor din Ardeal, în anul 2002 a fost organizată prima ediție a Zilelor Maghiare Partium cu 17 organizatori pe durata a trei zile desfășurat în doar două locații cu 7 concerte, 21 de alte programe și 3000 de vizitatori, a menționat Stier Péter, organizatorul principal al evenimentului, care a punctat și faptul că în ultimii 16 ani au evoluat pe scena evenimentului 121 de formații, o cifră care este, însă, în continuă creștere. A declarat că, pentru buna desfășurare a acestei ediții, muncesc un număr total de aproape 100 de organizatori și voluntari, iar evenimentul urmează să se desfășoare în 4 locații, iar pe durata celor 8 zile, cei peste 70.000 de vizitatori sunt așteptați cu 22 de concerte și diverse spectacole de teatru. Stier a subliniat, în continuare, și faptul că, după 5 ani, Zilele Maghiare Partium își schimbă imaginea, a fost schimbată sigla veche, mult îndrăgită, cu una nouă, tinerească, în conformitate cu cerințele actuale, dar care păstrează respectul față de tradiție, o siglă realizată de un talentat grafician sătmărean, Kállai Karola.Organizatorul principal a salutat invitatul surpriză al conferinței de presă, anume liderul formației Omega, pe Kóbor János. După ce a preluat cuvântul, acesta a anunțat perioada de desfășurare a celei de-a 16-a ediții a Zilelor Maghiare Partium: planificați-vă vara astfel încât în perioada 20-27 august să fiți acasă. Kóbor János a menționat că formația sa este mai veche decât Rolling Stones, însă nici ei nu se gândesc să se pensioneze, astfel, este o mare plăcere pentru ei faptul că pot evolua din nou la Satu Mare cu atât mai mult cu cât publicul sătmăream este unul foarte foarte devotat și recunoscător căruia totdeauna este o mare plăcere să cânți. Conform promisiunilor liderului formației Omega, aceștia vor face tot posibilul ca cea de-a 16-a ediție a Zilelor Maghiare Partium să se încheie cu un chef extraordinar. Szőcs Péter, președintele Fundației Identitas, coorganizatorul evenimentului, a vorbit despre faptul că Zilele Maghiare Partium acordă importanță nu doar concertelor, ci și unor evenimente culturale. În ultimii 16 ani, în programul evenimentului au fost incluse 113 spectacole de teatru, expuneri cu tematică istorică, respectiv expoziții. Aceste evenimente vor fi încurajate și pe viitor de Fundația Identitas. Szőcs Péter a subliant, de asemenea, faptul că acest an este anul Sfântului Ladislau, o comemorare care va primi o importanță deosebită în cadrul evenimentului.

Zilele Maghiare Partium, pe lângă faptul că aduce momente de delectare pe timpul verii, prezintă importanță și în ce privește turismul local – a menționat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor – evenimentul este dedicat nu doar sătmărenilor căci, după cum arată experiențele precedente, pe perioada desfășurării ei, sosesc la Satu Mare, din ce în ce mai mulți vizitatori. După opinia primarului Zilele Maghiare Partium se desfășoară sub semnul multiculturalității, este o manifestație destinată tuturor locuitorilor municipiului, dat fiind faptul că, pe lângă comunitatea maghiară, se pregătesc evenimente atât comunității germane, cât și celei române. Organizatorii consideră de o importanță deosebită conservarea naturii, astfel, și în acest an, pe perioada desfășurării evenimentului, vor fi plantați 16 copaci la care, an de an, se va alătura încă unul nou, în speranța ca, peste câțiva ani, organizatorii viitoarelor ediții să anunțe programul Zilelor Maghiare Partium la umbra acestora. Stier Péter a menționat că și în acest an vor amplasa scenă pe starda 1 Decembrie, scenă care va asigura locație concertelor desfășurate pe durata săptămânii. Turnul Pompierilor și parcul din jurul acestuia va găzdui evenimentele destinate copiilor și adolescenților, Grădina Romei va găzdui evenimentele tradiționale, în timp ce centrul nou al orașului va fi rezervat concertelor. Despre program nu s-a anunțat decât foarte puțin. Au fost menționate doar câteva nume ca celebra actriță Eszenyi Enikő sau formația Ocho Macho, iar punctul culminant urmează să fie dat de legendara formație Omega.

Rareș Jucan