Supravegheați și nu prea…

Primăria Satu Mare vrea să extindă sistemul Big Brother în oraș, iar lucrul acesta l-am aflat tocmai de la primarul Kereskenyi, care a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că în acest an vor mai fi montate încă 20 de camere performante care vor avea vizibilitate și noaptea. Chiar și așa, numărul acestor camere de supraveghere este foarte mic comparativ cu necesarul unui oraș ca Satu Mare.

”În acest moment sunt 66 de camere de supraveghere în municipiul Satu Mare. Noi ne dorim, și este cuprinsă pe lista de dotări a anului 2017, să suplimentăm numărul acestora cu încă 20 de camere performante, cu vizibilitate și pe timp de noapte. Discutând și cu specialiști din domeniu, am ajuns la concluzia că orașul Satu Mare ar avea nevoie de cel puțin 200 de camere de supraveghere. Aceste camere ne-ar ajuta în activitatea de prevenire , în primul rând”, a precizat primarul Kereskenyi. Cu alte cuvinte, în momentul de față, în Satu Mare sunt funcționale doar o treime din numărul de camere de supraveghere de care ar avea nevoie orașul. Chiar dacă în acest an s-ar monta alte 20 de camere, nu s-ar ajunge nici măcar la jumătate din necesar.