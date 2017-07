Toate campionatele fotbalului județean încep pe 26 august!

Adunarea Generală a AJF Satu Mare a avut loc sâmbătă dimineața la Hotel Aurora. Ședința, condusă de președintele Ștefan Szilagyi a curs fără probleme conform ordinii de zi. N-au lipsit rapoartele comisiilor, premierile campioanelor de la copii și juniori ori prezentarea noutăților din legile jocului.

Cel mai așteptat moment a fost cel legat de stabilirea programului competițional și apropbarea componenței celor trei ligi.

Campionatele încep pe 26 august

Propunerea oficialilor AJF ca liga a 4 a elite să înceapă pe 26 august a fost rapid îmbrățișată de oficialii celor 12 echipe înscrise. Mai mult, și cei de la liga a 4 a și a 5-a au acceptat aceeași dată pentru start.

” Am vrut să începem liga a 4 a pe 20 august pentru că sunt 14 echipe și avem mai mult cu două etape decât în elite. Dar până la urmă echipele au cerut răgaz săs e pregătească pentru noul sezon. Și în plus au vrut să evite perioada de concedii din august” au spus oficialii AJF ului.

Ca o noutate, la cererea celor de la Decebal, s-a votat ca mecurile echipelor de juniori să înceapă cu o jumătate de oră mai repede ca și anul trecut. Se evită astfel aglomerația de la vestiare .Și ar da și arbitrilor răgaz să pregătească în tihnă meciul seniorilor.

Ca o noutate, FC Certeze a ajuns în elite chiar dacă a terminat pe doi în liga a 4 a. ” Avem condiții deosebite, o bază sportivă pusă la punct și cu siguranță că putem face față în elite. Nu vor fi probleme la noi” a dat sigurări delegatul de la FC Certeze.

Noupromovata Voința Babța va juca la…Babța chiar dacă în folclorul fotbalului județean s-a împământenit ideea că terenul de acolo ar fi în …pantă!

Supercupa AJF

Plin de idei și în mare vervă, președintele Ștefan Szilagyi a lansat ideea organizării unei supercupe a județului. Iar în acest an evenimentul va deschide practic sezonul oficial. Câștigătoarea Ligii a 4 a elite, Unirea Tășnad va întâlni câștigătoarea cupei, Luceafărul Decebal. Finala va avea loc la Carei , urmează doar să fie bătută în cuie și data.În deschidere vom avea și o supercupă a juniorilor!

Tot ca o noutate, de anul viitor în Cupa României în sferturi și semifinale vom avea meciuri tur-retur.Iar finala de la anul se va juca la Carei.

Țintarul în Liga a 4 a elite, Liga a 4 a și liga a 5 a va fi stabilit pe 10 august.

Un plus de 12 110 lei

În urma raportului comisiei de cenzori am aflat că veniturile AJF Satu Mare în acest an au fost de 167 212 lei iar cheltuielile de 155 102 așa că în cont mai sunt 12110 lei. AJF-ul nu are datorii nici la bugetul de stat și nici la terți.

În plus au fost depuse două proiecte de finanțare la Consiliul județean prin care se speră ca echipele din județ să fie sprijinite Urmează să aflăm detalii după ce acestea vor fi aprobate la județ.

Cel mai numeros lot de arbitrii divizionari

Odată cu transferul celor 10 arbitrii divizionari de la Bihor , AJF Satu Mare se poate mândri cu cel mai numeros lot de arbitrii divizionari din țară.

Octavian Șovre , ecuson FIFA sau Ciprian Danșa lot Liga 1 sunt cele mai importante nume iar noii arbitrii vor aduce cu siguranță un plus de valoare Comisiei județene de arbitrii.Și mai multe soluții comisiei de delegări pentru meciurile din cele trei campionate ale AJF.

Ovidiu Mazilu a făcut un raport al activității CJA și a prezentat în imagini noutățile de la legile jocului.

La diverse s-a discutat despre plata baremurilor și o modalitate de a da banii care să fie acceptată de ordonatorul de credit. Iar oficialii AJF au promis că din toamnă arbitrii vor avea PFA sau II pentru a putea da…facturi!