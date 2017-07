Traficanți de droguri, condamnați penal în Satu Mare. Rețea destructurată

Trei traficați de droguri sătmăreni au fost fost condamnați de judecătorii Tribunalului Satu Mare la un an de închisoare cu suspendare, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reușit să destructureze rețeaua formată din cei trei.

”În baza art. 4 al.1 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen. condamna pe inculpatul B. N. N., pentru săvârşirea infracţiunii de cultivarea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, la pedeapsa de: – 1 an inchisoare. (…) În baza art. 4 al.1 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen. condamna pe inculpatul C. C. D., cu datele persanel de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de cultivarea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, la pedeapsa de: – 1 an inchisoare. (…) În baza art. 4 al.1 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen. condamna pe inculpatul S. O. L., cu datele personale de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de cultivarea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, la pedeapsa de: – 1 an inchisoare”, este verdictul judecătorilor.

În datele de 8.09.2016 și 13.09.2016, urmare a propunerilor formulate de către procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, Tribunalul Satu Mare a dispus arestarea preventivă a inculpaților Bledea Nicolaie Nelu, Chiorean Claudiu Daniel și arestul la domiciliu față de inculpatul Șerbănescu Ovidiu Lucian, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat şi cultivare fără drept de droguri de risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii aprilie 2016 inculpaţii Bledea Nicolaie Nelu, Chiorean Claudiu Daniel și Șerbănescu Ovidiu Lucian au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul cultivării, fără drept, de droguri de risc (plante de cannabis).

S-a reţinut că inculpaţii Bledea Nicolaie Nelu, Chiorean Claudiu Daniel şi Șerbănescu Ovidiu Lucian au înființat o cultură “outdoor” (cultură de exterior) de droguri de risc, respectiv cannabis, pe o parcelă împădurită aparținând mamei inculpatului Chiorean Claudiu Daniel, în locul numit “LAUTORI” de pe raza comunei Bixad.

Cu ocazia cercetării la fața locului din data de 7.09.2016, au fost identificate un număr de 52 (cincizeci și două) plante de cannabis cu înălțimea cuprinsă între 1 m. și 2 m. Cultura de cannabis a fost supravegheată de către membrii grupului, aceștia îngrijind plantele în scopul dezvoltării pentru recoltarea drogurilor de risc.