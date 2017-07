Un alt mare brand va deschide la Satu Mare. Are planuri mari

Un mare brand dorește să deschidă un magazin la Satu Mare având planuri mari în acest sens. Este vorba despre francezii de la Leroy Merlin care spun că în următorii 5-10 ani rețeaua va depăși 30 de magazine în țara noastră.

Compania intenționează să mai deschidă noi magazine în marile orașe, după care să inaugureze noi unități în orașele în care nu este prezent precum: Satu Mare, Baia Mare, Brăila sau Galați.

„Avem proiecte identificate pentru care vom deschide magazine. Inițial când am cumpărat bauMax am spus că vom ajunge la 20 de magazine în România, dar acum pot spune că am putea depăși 30 de magazine în următorii 5-10 ani. Vrem să accelerăm ritmul”, a declarat pentru News.ro, Frederic Lamy.

Retailerul de bricolaj este prezent pe piața românească din 2011, atunci când a deschis primul magazin în Chitila.