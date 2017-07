Unde joacă Juventus şi Sepsi în Liga 1

20Echipele nou-promovat Juventus Bucuresti si Sepsi Sf.Gheorghe nu pot evolua pe propriile stadioane in prima liga. Astfel, cele doua formatii au fost nevoite sa-si caute stadioane omologate pentru a putea gazdui meciuri din Liga 1. Juventus s-a inteles cu Primaria Ploiesti pentru a evolua pe arena “Ilie Oana”, in timp ce Sepsi isi va disputa meciurile considerate pe teren propriu la Brasov. Formatia din Sfantul Gheorghe a mai disputat pe arena de sub Tampa meciul cu CS Universitatea Craiova din 16-imile Cupei Romaniei, editia 2016/2017.

In alta ordine, FC Voluntari se muta din nou si va juca meciurile de acasa pe “Ilie Oana” din Ploiesti.