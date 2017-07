UTA și-a vândut golgheterul în Danemarca

Adrian Petre, cel mai bun marcator din Liga a 2-a in tricoul echipei UTA, a semnat un contract cu echipa daneza Esbjerg.

În vârstă de 19 ani, Adrian Petre a semnat pe patru ani cu Esbjerg, echipa care a retrogradat la finalul sezonul precedent din prima liga daneza.

UTA va incasa 400.000 de euro in schimbul cedarii lui Petre, jucator care ajunsese si in vizorul celor de la Steaua dupa cele 28 de goluri marcate in sezonul precedent.

Petre este al doilea atacant care se transfera in strainatate din Liga 2 dupa Chipirliu de la Juventus Bucuresti, fotbalist ajuns in Portugalia la Nacional Madeira.