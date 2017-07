Vaida&Matei duc România în faza a 2-a a Mondialelor U21

La Nanjing în China au început luni Campionatele Mondiale de volei pe plajă la U21. Printre cele 32 de echipe calificate se află și cea a României cu sătmărencele de la CSM, Adriana Matei și Vaida Beata, în componență.

Proaspăt medaliate cu argint la Europenele U22, sătmărencele antrenate de Adrian Pricop au fost repartizate în grupa D alături de Canada, bronz la ediția trecută a Mondialelor, Vanuatu și Cehia.

Fetele noastre au debutat în forță în această competiție cu două meciuri programate merircuri. Au pierdut 1-2 cu Canada după ce au câștigat primul set cu 21-19, au cedat în următoarele la 15 și 9. Apoi s-au impus clar în fața reprezentantelor statului Vanuatu, 2-0. Cu seturi câștigate la 12 și 11. Iar ieri fetele noastre au pierdut dramatic, 1-2 cu Cehia după un set decisiv decis la 25-23. In ciuda acestei infrangeri fetele de la CSM Satu Mare au terminat pe locul doi in grupa si vor juca următorul meci cu Mexic in faza a doua.

”Chiar daca am pierdut cu Cehia, important e ca am iesit din grupa. Acesta e obiectivul cu care am plecat de acasă dar dacă vom avea un culoar bun și ceva șansă la țintar atunci poate intrăm între primele 6”, ne-a transmis antrenorul Adrian Pricop.

Acesta a amintit ca in opinia sa favorite la medalii sunt echipele din Brazilia,Rusia,Letonia,SUA si poate Canada.