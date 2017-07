Victorie, dar Selymes e nemulțumit

Olimpia Satu Mare a jucat miercuri seara primul amical pe teren propriu din această vară. Puțin peste 100 de sătmăreni au venit să vadă la lucru noua trupă a galben-albaștrilor condusă acum de pe bancă de fostul component al generației de aur, Tibi Selymes.

Chiar dacă au avut un început ezitant de meci, jucătorii Olimpiei au reușit să câștige în fața celor de la Cigand SE cu 2-1. Retrogradați la finalul sezonului trecut în liga a 3-a cei de la Cigand au avut un început mai bun și au deschis scorul prin Toma în minutul 13 după o fază creată de Molnar.

Ai noștri echilibrează încet jocul și după câteva ocazii irosite de Achim, Ben Khalifa și Miholca reușesc să și egaleze. Lusamba a marcat pentru 1-1 în minutul 42 după o pătrundere de efect în careu, o minge trimisă în bară și o reluare apoi în plasă pe lângă portarul Santa.

În partea a doua Mbondi i-a mai scos câțiva peri albi antrenorului Selymes cu ratările avute doar că până la urmă Olimpia a valorificat plusul de posesie și pe tabelă . S-a terminat 2-1 după reușita din penalty a lui Brata , min 71.

Din păcate unul dintre cei mai talentați jucător din lot, Cocian, a ieșit accidentat în minutul 26 . Se pare că va lipsi o săptămână din cauza unei întinderi…

În ciuda victoriei obținute de Olimpia, antrenorul Tibi Selymes s-a declarat total nemulțumit de atitudinea unora dintre jucători.

”Am văzut câţiva jucători străini, pe care am vrut să mă bazez, că nu au atitudine. Acest lucru mă deranjează foarte mult. Nu poţi să începi aşa un meci, în primele 10-15 minute, să-ţi fie frică mai ales că joci în faţa propriilor suporteri. Nu poţi să nu ieşi la primit, să nu alergi, să nu te baţi pentru minge, să refuzi jocul. Nu-mi place. Dar am avut un joc acceptabil după ce au intrat Cubaş şi Ayoub.”, a declarat Selymes.

Olimpia: F. Munteanu (Dascălu 71) – Duruş, Mureşan, C. Munteanu (cpt., Szasz 65), Brata, Cocian (Ayoub 26), Tasic (Cubaş 46), Achim (V. Pop 63), Miholca (Villand 74), Ben Khalifa (Toure 65), Lusamba (Mbondi 53).

Cigand SE: T. Santa – Golya, Anebordo, Baksa, Kovacs, K. Santa, Toma, Otvos, Molnar, Szollosi, Molnar.

Pentru Olimpia urmează două meciuri amicale în weekend. Vineri de la ora 18:00 joacă în deplasare cu Minerul Baia Mare, iar sâmbătă, de la ora 11:00, primeşte vizita echipei Comuna Recea.