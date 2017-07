Viitorul şi-a aflat adversara din Champions League

Campioana Viitorul Constanta si-a aflat, miercuri seara, cu cine va juca in turul 3 preliminar al Champions League. APOEL Nicosia din Cipru va fi formatia de care Viitorul trebuie sa treaca pentru a fi sigura de prezenta in grupele Europa League, cel putin. Cipriotii au eliminat cu 2-0 la general formatia luxemburgheza Dudelange in turul 2 preliminar. Dupa 1-0 pe teren propriu, APOEL a castigat cu acelasi scor si in deplasare , unicul gol al meciului fiind marcat de catre Camargo din lovitura de la 11 metri. Interesant este ca cei de la APOEL Nicosia au in primul 11 jucatori de noua nationalitati diferite si un singur cipriot.