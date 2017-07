Ziua familiei la DRÄXLMAIER Satu Mare

O zi perfectă de vară, cu soare blând și un vânt plăcut, a fost cadrul perfect de sărbătoare pentru cei care au pășit pragul fabricii DRÄXLMAIER Satu Mare duminica trecută. Porțile s-au deschis pentru a treia oară, ca să-i primească pe cei mai de importanți vizitatori – angajații și familiile lor.

Aproape 9.000 de participanți au sărbătorit alături de familie și colegi. Programele speciale și artiștii de seamă au creat o atmosferă unică, plină de zâmbete și bucurie.

Unul dintre punctele de mare interes a fost din nou turul fabricii. Grupurile organizate riguros au fost conduse de ghizi voluntari pe un traseu care prezenta toate fazele de lucru din producție. În fiecare hală au făcut un scurt popas, unde au avut parte de o prezentare detaliată, plină de informații interesante, despre activitatea din sectorul respectiv. David Handro este cel care, an de an, organizează acest tur de Ziua Familiei. ”În acest an turul fabricii a constituit o experiență diferită pentru mine. Am reușit să aducem ceva nou, să includem toate elementele inovative și proiectele noi din fabrică. Vizitatorii au fost interesați de ce au văzut, iar colegii mei din echipa de voluntari au făcut o treabă excelentă, chiar dacă mulți dintre aceștia au participat pentru prima dată la această activitate de voluntariat. Toată lumea a fost încântată”, relatează domnul Handro.

O sărbătoare plină de culoare

Peluza verde din curtea fabricii s-a transformat într-un teren de joacă, plin cu fel și fel de distracții. Încă de la intrare, cei mici căutau din ochi, cu un zâmbet larg pe față, care va fi prima lor stație – de unde să înceapă să exploreze. Toboganele colorate, atelierele de creație cu pictură, labirintul de paie, mini terenul de fotbal – toate s-au umplut de copii în scurt timp. Voluntarii care s-au ocupat de colțul de voie bună s-au străduit să ofere o experiență plăcută și, în același timp, s-au distrat de minune. ”Din primul an am vrut să particip ca voluntar la organizarea acestui eveniment, dar mereu a intervenit ceva. În acest an am fost foarte hotărât și m-am înscris încă de la început în lista voluntarilor. Îmi place să fiu activ și să fac lucruri care sunt importante pentru alții. Am ales să ajut echipa la partea de activități atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, pentru că am simțit că mi s-ar potrivi perfect. A fost foarte interesant, îmi place să lucrez cu oamenii. M-am distrat și eu împreuna cu copiii, dar și cu adulții care au venit pe la noi și au îndrăznit să încerce tot ce le-am propus. Mi-am adus aminte cum am fost eu la vârsta copilăriei”, povestește Veres Levente, voluntar.

Artiști renumiți pe scena DRÄXLMAIER

La a treia ediție a evenimentului Ziua Familiei la DRÄXLMAIER, scena din curtea interioară a fabricii a fost animată începând cu după-amiaza. Programul a fost deschis de dansatorii de la Open Wings, iar reprezentația plină de viață a atras la scenă mulți spectatori. Șirul concertelor a fost deschis de Petrică Mureșan, cel care a adus un spectacol de muzică populară și a îndemnat la dans. Spectatorii nu s-au lăsat invitați de două ori: în frunte cu artistul au încins o horă și au cântat alături de el melodiile bine cunoscute. Bangó Margit, mult apreciata cântăreață de muzică populară din Ungaria a continuat să animeze mulțimea din ce în ce mai mare din fața scenei. După multe bis-uri îndemnate de aplauzele neîncetate a spectatorilor, ea a predat scena unei formații românești legendare: Holograf, care a oferit un show de neuitat. ”Nu credeam că o să văd vreodată această formație chiar aici, în curtea noastră. Este cel mai frumos cadou pe care l-am primit în această zi. Nu voi uita niciodată această experiență” – mărturisea un spectator, angajatul companiei de peste 15 ani.

Ultimul concert al zilei, oferit de formația Magna cum Laude din Ungaria, a fost la fel de așteptat de participanții evenimentului. Bine cunoscutele șlagăre au răsunat acompaniate de vocea celor prezenți, care au apreciat extrem de mult momentul în care solistul Mező Misi a coborât în mulțime, transformând spectacolul într-o experiență unică pentru fanii care l-au înconjurat.

Distracția s-a încheiat odată cu lăsarea serii, iar participanții au plecat, luând cu ei amintirea unei zile de poveste și așteptând următoarea ediție a Zilei Familiei.