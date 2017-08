Acasă sau în străinătate

De ani buni romanii se duc în ţări străine pentru a duce o viaţă mai bună. Dacă în urmă cu 20-25 de ani, faptul că erai la mii de kilometrii distanţă de ţară, departe de familie, departe de cei dragi, îţi garanta aproape sută la sută reuşita pe plan financiar chiar dacă dorul şi sacrificiile erau imense. De la an la an numărul românilor care îşi părăseau ţara era tot mai mare şi faptul că cei ce au plecat în primii ani reuşeau dincolo, le dădea oarecum garanţia celor care vroiau să o ia pe acel drum că vor reuşi şi ei. La început ţările alese în special de sătmăreni erau Italia, Portugalia, Spania, Londra sau Paris .Din zona noastră au plecat foarte mulţi, şi cei plecaţi îi ajutau ajungă şi pe cei rămaşi si tot aşa până ce în scurt timp mulţi dintre sătmăreni erau plecaţi cu tot cu familii. Între timp lucrurile s­-au mai schimbat. Unii dintre cei plecaţi sau întors acasă deoarece s-a terminat cu binele, nu mai este ce a fost odata iar alţii au hotărât să schimbe pur şi simplu ţara sau chiar continentul sperând la ceva mai bun. Mulţi dintre românii care nu au fost plecaţi niciodată la muncă în străinătate şi nici nu le-a trecut vreodată prin minte aşa ceva , o duc bine în România, poate mult mai bine decât o mare parte a celor care au plecat. Viaţa românilor plecaţi la muncă pe meleaguri străine este “grea” chiar dacă ei spun că este mult mai uşoară decât acasă. Din anumite puncte de vedere este mai uşoară fără sa conteste nimeni acest lucru, financiar îţi poţi permite mult mai mult decât iţi permiţi în România în viaţa de zi cu zi, însă depinde ce înţelege fiecare prin fericire. Pentru unii faptul că au alături de ei fraţii, surorile, părinţii, prietenii, faptul că de fiecare dată apar motive de sărbătoare, faptul că simţi româneşte nu va putea fi înlocuit niciodată cu nimic altceva. Pentru românii plecaţi, concediul o dată pe an este clar ’’acasă’’ în timp ce românii de acasă aleg altă destinaţie an de an. De-a lungul anilor s-a creat un fel de tabere a celor care trăiesc acasă şi a celor care vin în lunile de vară în România. Ideea este că fiecare dintre noi a ales viaţa care consideră că este mai bună pentru propria persoană însă este greşit ca cei ce vin acasă să-i judece pe cei rămaşi si să spună de fiecare dată că nu se întorc în România pentru că nu au ce să facă acasă, sau să blameze România de fiecare dată pentru n şi n motive. Cei ce au rămas acasă sunt fericiţi aici iar cei ce vin în concediu acasă să se bucure de clipele petrecute alături de cei dragi pentru că asta contează cu adevărat.