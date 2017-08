Afdam și Cfaim: pelerini în Țara Maicii Sfinte … Medjugorje

”Bună dimineața … dobro jutro stimați cititori … și bine ne găsim la – Lumina Credinței. Suntem Afdam” ”și Cfaim” … corespondenți de politică internă și internațională ai Agenției de Știri Tsev Dron Ed Atezag și vrem ca-n următoarele săptămâni să pătrundem și să înțelegem tainele pline de mister ale unuia din cele mai minunate, dar și controversate locuri de pe pământ … Medjugorje.” ”Medjugorje … dar cu ce ocazie pe acolo?” ”Ne aflăm de câteva săptămâni în aceste locuri și de abia așteptăm să vă relatăm din tot ce am trăit.” ”Haideți s-o luăm de la capăt. Afdame, spune-ne în primul rând de ce Medjugorje? Ce are atât de deosebit acest ținut că ni-l recomandați cu atâta căldură?” ”O să vă facem în primul rând un scurt istoric al locurilor … e bine?” ”E foarte bine … chiar dorim să vă ascultăm …” ”Buuun … din punct de vedere geografic și istoric, Medjugorje este o localitate situată în Republica Herţegovina, la 25 km de Mostar, numele de origine slavă semnificând „o regiune dintre doi munţi.” ”Medjugorje are în componenţă satele: Bijakovići, Vionica, Miletina şi Šurmanci, formând o parohie Romano-Catolică în care astăzi există circa 5000 de locuitori, grija pastorală a parohiei fiind încredinţată preoţilor din Provincia Franciscană închinată Adormirii Maicii Domnului din Herţegovina.” ”Să înțelegem că locuitorii actuali sunt bosniaci?” ”Întreaga regiune este locuită de croaţi care au îmbrăţişat creştinismul în urmă cu 13 secole, în documentele istorice satul fiind menţionat pentru prima dată în 1599, parohia actuală fiind înfiinţată în 1892 şi dedicată Sfântului Apostol Iacob, Patronul pelerinilor.” ”Până în 24 iunie 1981, sătenii Medjugorje-ului trăiau ca şi cei din toate celelalte sate ale regiunii: oamenii lucrau pământul, plantau tutun şi viţă de vie, produceau vin şi legume pentru a obţine pentru familiile lor cât era necesar pentru o viaţă modestă. Din cauza condiţiilor sociale dificile, mulţi au plecat din ţara lor pe alte meleaguri: peste ocean şi în ţările din Vestul Europei, precum şi în alte oraşe din Bosnia-Herţegovina şi din Croaţia.” ”Prin ce a intrat în atenția opiniei publice acest loc?” ”Nu ca atracție turistică … ci prin faptul că aici, în fiecare zi APARE PREA-SFÂNTA FECIOARĂ MARIA.” ”Cum … de când?” ” Acum 36 de ani, în ziua de 24 iunie 1981, în jurul orei 18.00, şase tineri din parohia Medjugorjeului: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković şi Milka Pavlović, au văzut pe colina numită Crnica, la câteva sute de metri deasupra locului numit Podbrdo, o femeie tânără și nespus de frumoasă cu un copil în braţe, care le-a făcut semn cu mâna să se apropie. Surprinşi şi speriaţi, au fugit acasă speriați, pentru ca în ziua următoare la aceeaşi oră, patru dintre ei, Ivanka, Mirjana, Vicka şi Ivan, simţind o atracţie puternică, s-au întors în locul unde cu o zi în urmă, au văzut-o pe Cea pe care au recunoscut-o ca fiind Sfânta Fecioară Maria, alături de ei venind şi Marija Pavlović şi Jakov Čolo. Ei s-au rugat şi au vorbit cu Sfânta Fecioară, ziua de 25 iunie 1981 fiind sărbătorită şi în zilele noastre ca aniversarea apariţiilor. Conform mărturiilor vizionarilor, începând din acea zi ei au apariţii zilnice, împreună sau individual, oriunde se află. Atraşi de apariţii şi de chemarea Sfintei Fecioare, oamenii – mai întâi cei din parohii, apoi din alte locuri şi, în final, din lumea întreagă – au început să vină aici şi să se roage.”

Valeriu Ioan