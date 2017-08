Anomalii usturătoare!

V-am obișnuit cu prezentarea faptelor bune pentru oameni și pe cei care le fac. De data aceasta vă prezint un fapt care mi se pare cu totul ieșit din comun, petrecut în Sibiu, municipiul pe care l-am lăudat prin tot ceea ce se petrece la Spitalul european ”Polisano”. Le mulțumesc și acum pentru tot ce au făcut pentru mine!

În 17 iulie am fost la controlul postoperatoriu, control binevenit. La ieșirea din spital nu mi-am mai găsit mașina și am apelat la colegul meu de liceu, medic în Sibiu. M-a scos în afara orașului și am găsit depozitul de mașini ridicate. Pe a mea am găsit-o descuiată, spunându-mi-se că ”s-a filmat tot ce s-a făcut”. Am plătit amenda de 450 lei (conform chitanței Seria CHRM, nr. 0000458 din 17.07.17, s-a întocmit dispoziția de ridicare cu nr. 0005364 și procesul verbal de restituire). Așa a hotărât Consiliul Local din municipiul Sibiu. Și bine a făcut: Ai greșit – plătești! Luni, 7 august, am primit o recomandată de la Poliția Locală Sibiu, care conține un proces verbal încheiat în 26 iulie, cu nr. 010645, prin care mi se impune să achit suma de 580 lei, reprezentând ”amenda pentru puncte”, adică penalizat cu 4 puncte înmulțite cu 145 lei, ceea ce înseamnă 580 lei, care adunat cu 450 lei achitați înseamnă 1030 lei.

Mă întreb dacă Hotărârea Consiliului Local din Sibiu a fost bine gândită, fixându-se două amenzi pentru o infracțiune, amenzi care depășesc 30% din pensie!

De fapt, am parcat în fața spitalului, atingând zebra pe care erau parcate două mașini cu număr de Sibiu, pe care le-am găsit acolo (chiar pe zebră). Fapta e faptă! Am greșit, că n-aveam loc nici la 1 km.

Mă întreb și-i întreb pe consilierii din Comisia de circulație de acolo, atunci când s-a votat Hotărârea era cineva de la Poliția municipiului, subordonată lor sau le-au trimis Hotărârea pentru a cădea de acord cu plata amenzii, cu sancțiuni financiare din două părți pentru aceeași infracțiune? Eu am fost consilier 12 ani, dar n-am auzit de o jecmăneală atât de crasă! Sigur, în tot ce s-a întâmplat atunci, la ridicarea mașinii, l-am avut lângă mine pe colegul de clasă, care nu numai că s-a rușinat de cele întâmplate, dar s-a revoltat văzând mașina descuiată, eu acceptând motivarea polițistului Șerban Nicu, adică pot acționa în judecată că doar s-a filmat. Din întâmplare am realizat atâtea emisiuni și știu cum se poate filma! Puteam pretinde că aveam în mașină o sumă de bani, dar … nu pot face așa ceva!

Serviciul public de poliție locală din municipiul Sibiu are autorizație prin HCL nr.2/27.01.2011, dar prin suma plătită de 450 lei puteau, la un simplu telefon, să aducă mașina ridicată la locul cu pricina, nu să-mi aplice încă o amendă cu mult mai mare ca prima. Acolo nu știe dreapta ce face stânga și nu se lucrează ”pe aceeași lungime de undă”. Habar n-au ce înseamnă, într-un oraș, pe care nu-l cunoști, să te trezești fără mașină, poate fără bani și fără cunoștințe care să te ajute!

Totuși, e Sibiul, oraș vizitat de atâția străini, alții din țară merg la renumiții medici care operează pe inimă fără a te despica, printr-o incizie minim-invazivă, cu termen scurt de recuperare! E un miracol! Nu este un miracol, în sensul bun al cuvântului, ce face poliția locală. Prin astfel de acțiuni nu face și nu sunt părtași la actul educațional, ci sunt o rușine pentru un oraș cu oameni valoroși cum este Sibiul!

N-am cuvinte și nici nu vreau să-i jignesc, dar … nu-i criză de astfel de polițiști pe care-i ținem destul de bine!

Teodor Curpaș