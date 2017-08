August, luna nervilor pe Podul Decebal

Pod, Decebal, august , caniculă, lucrări, an de an, nervi, trafic, ambreiaj, ars, poluare, motoare, încinse, aer condiționat, iar nervi, iar trafic, varianta ocolitoare, prin Baia Mare, via Pomi, via Petin…E o înșiruire de cuvinte care se tot repetă la Satu Mare în luna august. Anul trecut au apărut chiar glume pe facebook cu varianta ocolitoare și mai scurtă de a ajunge de pe Botizului în zona Carpați…Acum odată cu lucrările de lărgire a podului la Burdea, totul revine în actualitate…Bună întrebarea unui cititor… ” de ce mama sărăciei, a focului, a naibii , a ambroziei, a cui vreți voi, nu s-a știut anul trecut de lărgire…Și de ce n-au fost făcute lucrările doi în unu…Că așa ne-om trezi și în august 2018 cu podul sugrumat că ne-or mai veni niște idei ”să-l lățim ori să-l lungim ca pe axa fixă a pământului” vorba unui banc celebru cu Pityu la ora de geografie…Până atunci pe cod roșu de caniculă poate n-ar strica să apară niște antreprenori care să le vândă șoferilor apă rece…Pe pod.